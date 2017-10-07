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Филатов: Это даже не борьба за власть, а какой-тот спецотлов уродов

07.10.2017 20:26
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Филатов: Это даже не борьба за власть, а какой-тот спецотлов уродов

Комментируя события в Верховной Раде, которая принимала закон об особом статусе Донбасса, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что больше никогда не будет народным депутатом.

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал в Facebook события в Верховной Раде вокруг принятия закона об оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) словосочетанием "отлов уродов".

"Требуем признать Россию агрессором!", "Требуем признать ОРДЛО оккупированной территорией!", "Требуем, чтобы Россия вывела войска!". "Отлично, давайте сделаем это". "Нет, мы против! Это – антиконституционно, нарушает законодательство и вообще предательство национальных интересов". Это даже не борьба за власть, а какой-тот спецотлов уродов", – написал он.

По словам Филатова, "как хорошо, что он уже не народный депутат".

"И больше никогда им не буду", – отметил он.

Источник: gordonua.com



Теги: Донбасс, борьба, власть, ОРДЛО
 
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