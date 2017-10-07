Гройсман о начале расчета зимних субсидий: Денег хватит на всех!

07.10.2017 16:25

В Украине официально начался процесс расчета размера зимней субсидии. Об этом сегодня, 7 октября, на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Как и в прошлом году, субсидию предоставят всем, кто нуждается в реальной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. Денег хватит на всех!" – заверил он.

По словам Гройсмана, в октябре управления соцзащиты населения автоматически рассчитают размер помощи на отопительный сезон всем, кому в мае этого года субсидия была переназначена на новый период – 2017–2018 гг.

"Никаких документов или справок субсидиантам повторно подавать не нужно. Программа жилищных субсидий максимально упрощена для людей. Заявление и декларацию о доходах заново необходимо было подать лишь семьям, которые: арендуют жилище; имеют изменения в составе семьи – кто-то прописался или выписался за последний год; хотят получить субсидию на твердое топливо", – проинформировал глава правительства.

Источник: gordonua.com