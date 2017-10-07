Как досрочно оформить пенсию

07.10.2017 19:02

Матери могут оформить раннюю пенсию по причине инвалидности ребенка.

Об этом рассказывает Марина Медведева, директор "Центра пенсионного права".

В Украине есть положения ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно этим положениям, матерям инвалидов с детства, воспитавших их до этого возраста, предоставляется право на досрочную возрастную пенсию после достижения 50 лет.

Однако для этого необходимо наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Источник: tribun.com.ua