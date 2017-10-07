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Как досрочно оформить пенсию
07.10.2017 19:02
Матери могут оформить раннюю пенсию по причине инвалидности ребенка.
Об этом рассказывает Марина Медведева, директор "Центра пенсионного права".
В Украине есть положения ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Согласно этим положениям, матерям инвалидов с детства, воспитавших их до этого возраста, предоставляется право на досрочную возрастную пенсию после достижения 50 лет.
Однако для этого необходимо наличие не менее 15 лет страхового стажа.
Источник: tribun.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, ребенок, инвалид, мать
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