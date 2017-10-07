- Трагедия в «Виктории»: как и почему пытаются посадить 23-летнюю сироту17:04
- Украина не выдаст Австрии подозреваемого в педофилии – СМИ16:44
- Гройсман о начале расчета зимних субсидий: Денег хватит на всех!16:25
- У РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АТО ПРАЦЮЮТЬ СТОМАТОЛОГИ-ВОЛОНТЕРИ16:04
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум15:46
- В Запорожье установили кулинарный рекорд15:03
- На что украинцы тратят свои деньги14:24
- Подарок на день рождения: Военный эксперт рассказал, стоит ли украинцам переживать 13:58
- В Киевской области будут судить сотрудника «Укрзализныци», присвоившего 400 тысяч13:06
- У Львові відкрили виставку про вимушених переселенців12:48
На что украинцы тратят свои деньги
Сейчас украинцы тратят на товары и услуги 94% заработанного и лишь 6% откладывают, подсчитала Госслужба статистики по итогам полугодия. Год назад мы тратили меньше -90,8% заработков, два года назад -89,2%.
Эксперты видят тенденцию к увеличению расходов в том, что наиболее востребованные товары и услуги, прежде всего это продукты и лекарства, а также расходы на проезд, дорожают быстрее, чем показывает средняя инфляция по стране. Даже увеличение средних зарплат за три года в 1,7 раза не позволило сберечь больше, наоборот -траты выросли.
Расходы
По данным Госстата, все украинцы потратили за первое полугодие свыше 442 млрд грн (см. инфографику). Если учесть, что в стране более 16 млн домохозяйств, каждое из которых в среднем насчитывает 2,58 человека, то доход на одно домохозяйство составляет порядка 4 600 грн/мес. Из них на продукты уходит 1850 грн/мес., а, например, на проезд - 460 грн/мес., на вредные привычки - 330 грн/мес., на лекарства - 280 грн/мес.
Цифры приблизительные, так как в селе за счет огорода на еду тратят меньше, чем в городе. Также не все употребляют алкоголь, не все курят, у всех разное здоровье. Интереснее другое: на фоне больших расходов на еду и транспорт люди тратят в семь раз больше денег на спиртное и сигареты, чем на образование!
А также почти вдвое больше, чем на отдых, связь, покупку одежды и обуви. Более того, за три года расходы на обучение в процентах упали на треть, а в деньгах остались практически такими же. С учетом инфляции с 2015 по 2017 год траты на учебу стали меньше на 34%. А на вредные привычки народ денег по-прежнему не жалеет: в деньгах мы сейчас расходуем на них больше на 11,5 млрд грн, чем в 2015 г., в процентах - на 18%, причем с учетом инфляции.
Эксперты
Экономисты говорят, что перераспределение трат в пользу продуктов говорит о снижении уровня доходов населения. "Пусть падение небольшое, но это факт: украинцы стали меньше отдыхать, ездить, прежде всего на личном транспорте, и больше тратить на каждодневные насущные потребности, -анализирует экономист Иван Никитченко. -В то же время мы не хотим бросать курить и употреблять спиртное: из статистики видно, что, несмотря на рост акцизов, доля трат на сигареты остается на стабильном уровне".
Президент Украналитцентра Александр Охрименко согласен с тем, что народ чуть затянул пояса, несмотря на номинальный рост зарплат: "Цены на продукты, прежде всего высшего сорта, растут быстрее средней инфляции в стране, поэтому люди вынуждены не только больше тратить на еду, но и переходить на более дешевый ассортимент".
А вот снижение расходов на образование Охрименко объясняет не нежеланием украинцев учиться, а уменьшением количества студентов из-за демографических причин: "Три года назад студентов было 400 тыс., сейчас - 320 тыс., а число бюджетных мест осталось тем же, значит, меньше контрактников".
По прогнозам экспертов, потерпеть придется еще три года, а после 2020 г. начнется оживление как мировой, так и украинской экономики.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, деньги, украинцы, продукты, услуги, лекарства
- Субсидия в Украине: граждане просят отменить важную норму
- Украинцев успокоили: продукты осенью сильно не подорожают
- Мошенники нашли новый способ опустошить счета украинцев
- Скандал в Польше: директор магазина повесил табличку, в которой требует проверки всех украинцев на кассе
- Что предпочел дончанин, щупая свой кошелек
- В Донецкой области сильно подорожал картофель
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- В Мариуполе на месте пожара нашли гранату13:24
- В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе08:53
- Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста 07:29
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса18:16
- ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)16:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ15:15
- Трагедия в «Виктории»: как и почему пытаются посадить 23-летнюю сироту17:04
- Украина не выдаст Австрии подозреваемого в педофилии – СМИ16:44
- Western Digital выпустила жёсткий диск объёмом 14 Тбайт16:35
- Гройсман о начале расчета зимних субсидий: Денег хватит на всех!16:25
- У РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АТО ПРАЦЮЮТЬ СТОМАТОЛОГИ-ВОЛОНТЕРИ16:04
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум15:46
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- В Запорожье установили кулинарный рекорд15:03
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- На что украинцы тратят свои деньги14:24
- В каком случае кофе поможет похудеть11:06
- Шаг к миру или сдача интересов. Что произошло в Раде09:25
- Чем опасен для глаз синий свет экрана?08:36
- Зима близько: п'ять способів зігрітися 08:06
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- Действенные методы от головной боли при смене погоды20:49
- Синдром старческого убожества: почему мы храним хлам19:35
- Як зміцнити серцево-судинну систему без допомоги ліків16:18
- Какие продукты помогут при осенней депрессии14:15
- Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму13:11
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"
- Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются