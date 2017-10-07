Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум

07.10.2017 15:46

Состоялось подписание трехстороннего Меморандума по работе совместной Горячей линии, имеющей прямое отношение к переселенцам.

Как сообщает avdeevka.city со ссылкой на ОО "Донбасс СОС", Меморандум подписан между представителями "Донбасс СОС", Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Программой "Советник по вопросам ВПЛ".

Сотрудничество в рамках Меморандума позволит совместно отрабатывать обращения, поступающие от ВПЛ и лиц, проживающих на неподконтрольных правительству Украины территориях.

Подписанты Меморандума планируют более оперативно реагировать на нарушения прав человека, привлекая другие государственные органы и органы местного самоуправления к решению проблем лиц, обратившихся за помощью.

Партнерство также позволит совместно работать над разработкой изменений в действующее законодательство для решения системных проблем.

Действует следующий механизм работы Горячей линии:

- вопрос заявителя в момент получения обрабатывается специалистами ОО «Донбасс СОС»;

- обращение по информационно-консультационной помощи, первичной юридической поддержке и контактам благотворительных организаций решаются экспертами «Донбасс СОС» сразу в телефонном режиме - именно в тот момент, когда в них нуждаются заявители;

- проблемы, связанные с социальными выплатами (адресная помощь, пенсии), для их скорейшего решения переадресовывают экспертам программы «Советник по вопросам ВПЛ»;

- в случае необходимости Министерство в рамках полномочий осуществляет рассмотрение обращений, привлекая другие государственные органы для оперативного решения проблемы.

Проблемы граждан, которые невозможно решить из-за юридических коллизий, станут кейсами, которые в обязательном порядке будут передаваться на Рабочую группу по совершенствованию законодательства (она при МинВПЛ и ВОТ при поддержке Совета Европы).

Обращения будут приниматься по телефону бесплатной горячей линии ОО "Донбасс СОС" 0800309 110. Она работает в рамках проекта Международной организации по миграции "Содействие восстановлению и устойчивому решению проблем внутренне перемещенных лиц и пострадавшего от конфликта населения в Украине" при финансовой поддержке Евросоюза.