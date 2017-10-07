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Почему пенсионная реформа не сделает жизнь пенсионеров лучше
Несмотря на то, что правительство обещает уже в октябре повысить пенсии миллионам украинцев, пенсионерам не приходится рассчитывать на значительное улучшение качества жизни.
До начала экономического кризиса, в 2013 году размер минимальной пенсии составлял 1176 гривен. С тех пор кумулятивная инфляция составила 89%. Поэтому, для того чтобы вернуть благосостояние пенсионеров к уровню 2013 года, необходимо повышать минимальную пенсию хотя бы до 2223 гривен. Тем более, это прописано в действующем законодательстве, которое предусматривает, что социальные стандарты индексируются как минимум на уровень инфляции. Таким образом можно сохранить доход жителей Украины.
Тем не менее, на протяжении нескольких лет пенсии росли только на определенный процент от инфляции. Как итог — отечественные пенсионеры стали одними из беднейших в Европе.
В Министерстве социальной политики говорят, что размер фактического прожиточного минимума для пенсионеров составляет 2495 грн. Но большинство украинцев получает в лучшем случае на тысячу меньше. Из-за этого они находятся за чертой бедности. Пенсионная реформа не изменит ситуацию, ведь минимальная пенсия все равно будет уступать доходам пенсионеров в 2013 году на 1043 грн.
У правительства просто нет средств для существенного повышения пенсий. К примеру, в 2016 году дефицит Пенсионного фонд достиг новой рекордной отметки — 145 млрд грн. В 2017 году Кабмин, как известно, поднял минимальную зарплату, благодаря чему появилась возможность провести «осовременивание» пенсий и немного уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд. Но в бюджете-2018 снова предусмотрен огромный дефицит ПФ — 141 млрд грн.
Солидарная система предусматривает, что выплаты пенсий полностью осуществляются за счет налогов, уплаченных работающими гражданами. Но из-за плохой демографии, высокого уровня «теневой» экономики и безработицы (в Украине работает только 16 млн человек из 26 млн трудоспособных граждан) Пенсионный фонд приходится каждый год поддерживать огромными дотациями.
Источник: hyser.com.ua
Теги: экономика, Донбасс, пенсионер, кризис, реформа
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