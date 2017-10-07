Шаг к миру или сдача интересов. Что произошло в Раде

07.10.2017 09:25

С драками, подзатыльниками и дымовыми шашками депутаты все же приняли президентские законопроекты по Донбассу. Что именно приняли и зачем это надо?

Оппонентам президента не помогло блокирование трибуны, драки и дымовые шашки. Проект закона по государственному суверенитету в Донбассе депутаты приняли за основу в том варианте, о котором договорились накануне: без упоминаний о минских соглашениях. А закон по особому статусу сразу приняли в целом. Детали - в репортаже LIGA.net.

Депутаты обычно не голосуют по пятницам. Но, поскольку накануне фракция Самопомощи сорвала голосование по президентским законопроектам, пришлось изменить традициям. С самого утра члены пропрезидентской фракции заблокировали подходы к президиуму. Поломанные микрофоны в президиуме и ложе правительства починили.

Спикер Андрей Парубий напомнил депутатам, что из проекта закона об особенностях госполитики и обеспечения госсуверенитета на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях (7163), перед голосованием в первом чтении исключается пункт, в котором упоминаются минские соглашения. Он также сообщил, что ко второму чтению будет расширена позиция по Крыму, так как в редакции президента, в статье 11 только упоминается о том, что действие закона по Донбассу не мешает Украине бороться и за возврат Крыма. Депутат Рефат Чубаров отметил, что ко второму чтению можно будет выйти на единую формулу восстановления территориальной целостности Украины. "Начиная с названия проекта и по всему тексту мы должны включить Крым и выписать нормы, которые ведут к деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

Парубий собрался ставить законопроект на голосование. К президиуму бросились Игорь Луценко и Юрий Левченко. Луценко остановили на подходах к трибуне депутаты от БПП и Народного фронта. Левченко удалось добраться до трибуны. Он отчаянно дрался с депутатами из большинства и что-то кинул в сторону Парубия.

Депутаты от Самопомощи вели себя на удивление спокойно. Правда, как и депутаты Батькивщины, за законопроект не голосовали. Но БПП и Народному фронту с помощью фракции Радикальной партии и группы Воля народа удалось набрать 233 голоса.

Если по первому законопроекту часть депутатов были готовы к компромиссу, то собрать голоса на второй оказалось сложнее. Проектом закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (7164) предлагалось на год продлить закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях (норма может заработать только при условии вывода российских войск).

Закон был принят 16 сентября 2014 года и срок его действия истекает 18 октября. Он действительно предусматривает амнистию боевикам, восстановление Донбасса за счет госбюджета Украины и создание народной милиции из числа местных жителей. Но все эти пункты должны были активироваться после выборов, назначенных этим законом на 7 декабря 2014 года. Кроме того, выборы в Донбассе по этому закону могли бы пройти только при условии "вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Перед голосованием секретарь оборонного комитета Рады Иван Винник попытался успокоить коллег: "Одно из условий - это назначение выборов на 2014 год, мы живем в 2017 году, сознательные юристы, сознательные коллеги понимают, что мы это делаем исключительно для украинской дипломатии, чтобы она была вооружена... Мы должны обеспечить нашу дипломатию требованием о выводе российских войск", - сказал он, и попросил поддержать проект в первом чтении и в целом.

Парубий поставил на голосование предложение комитета. "За" проголосовали 229 депутатов. На этот раз Радикальная партия не голосовала, как и Батькивщина с Самопомощью. Но девять голосов подкинул Оппозиционный блок, а также депутаты из групп Воля народа и Возрождение.

Юрий Левченко на этот раз потасовок не устраивал. Он просто зажег возле трибуны дымовую шашку. Дым не слишком помешал депутатам. Практически сразу он стал подниматься вверх в ложу прессы. Народнофронтовец Андрей Тетерук вынес шашку из зала и по дороге дал подзатыльник депутату от Самопомощи Семену Семенченко.

Журналистам Левченко пояснил, что рассчитывал на эвакуацию депутатов из зала. Парубий действительно закрыл пленарное заседание раньше времени по техническим причинам. Но до этого депутаты успели провалить проекты постановлений, которыми депутаты предлагали отменить принятые на этой неделе законы по пенсионной и судебной реформе.

После заседания Левченко также зарегистрировал проект постановления об отмене решения Рады по закону, которым на год продлевается несуществующий особый статус для Донбасса. Еще два таких проекта подали депутаты от Самопомощи и Батькивщины. Но на парламентском сайте уже есть информация о том, что закон подписан спикером и направлен на подпись президенту.

Оппозиция называет принятые решения сдачей национальных интересов. Представители США и Германии, наоборот, хвалят Украину за принятые "трудные шаги на пути к миру".