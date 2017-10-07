Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ШКОЛЬНИКИ ДОНБАССА УЧИЛИСЬ В ВИЛЬНЮСЕ

07.10.2017 12:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ШКОЛЬНИКИ ДОНБАССА УЧИЛИСЬ В ВИЛЬНЮСЕ

Ученики стали участниками международного проекта «На шляху до змін».

Двадцать учеников школ из Донецкой области стали участниками украинско-литовского образовательного проекта, они посетили Вильнюс. Целую неделю дети на тренингах учили отстаивать свою точку зрения, учились говорить «нет». Во время пребывания за границей дети смогли побывать в гимназиях Вильнюса, сравнить образовательные системы Украины и Литвы.

Во время этой поездки и общения со сверстниками константиновские школьники увидели, насколько их заграничные ровесники активно отстаивают свою позицию, участвуют во многих процессах развития государства. Например, они ходят сейм и к министрам со своими идеями.

По результатам этой поездки дети готовят презентации в своих учебных заведениях.

Источник: zi.dn.ua



Теги: Украина, Донбасс, Литва, школьники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх