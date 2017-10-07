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Суд арестовал директора "Укргаздобычи" с возможностью внесения залога 5 млн гривен
Харьковский районный суд Харьковской области по ходатайству прокуратуры избрал арест с альтернативой внесения залога в качестве меры пресечения директору ЧАО "Укргаздобыча" Вадиму Мохову, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения 5 млн грн. Мы ходатайствовали о большей сумме залога - 32 млн грн", - отметили в пресс-службе прокуратуры региона.
По словам собеседника агентства, решение о том, будет ли прокуратура подавать апелляцию, еще не принято.
В свою очередь адвокат Мохова Олег Головков сообщил, что защита намерена обжаловать меру пресечения.
"В понедельник внесем залог. И обязательно будем подавать апелляцию на меру пресечения", - сказал он журналистам.
По информации издания, сегодня в Харьковском райсуде назначено также рассмотрение ходатайства прокуратуры об отстранении Мохова от должности на время досудебного следствия.
Отметим, что директор ЧАО "Укргаздобыча" Вадим Мохов был задержан 4 октября. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст 240 (незаконная добыча) и ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).
Прокуратура установила, что действие специального разрешения на пользование недрами указанным ЧАО было приостановлено в связи с невыполнением предписания Госгеонедра. Однако предприятие свою деятельность не остановило и продолжило добывать газ и газовый конденсат незаконно. По предварительным данным, эта деятельность нанесла многомиллионные убытки.
Источник: 112.ua
Теги: Донбасс, суд, арест, директор, залог
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