Трагедия в «Виктории»: как и почему пытаются посадить 23-летнюю сироту

07.10.2017 17:04

В ночь на 16 сентября при пожаре в детском лагере «Виктория» трагически погибли трое детей. И это при том, что на реконструкцию этого заведения в 2016 году из городского бюджета Одессы выделили 30000000 гривен, а обновленный лагерь торжественно открывал сам Президент Украины Петр Порошенко.

Чтобы унять возмущение общественности, правоохранители сразу нашли «винную» в трагедии. Ею оказалась обычная 23-летняя воспитательница детского лагеря, якобы отвечала за противопожарную безопасность, и которая, к слову, еще за две недели до трагедии написала заявление на увольнение и на момент пожара в «Виктории» находилась дома, в с. Лабушное Кодимского района Одесской области. Однако это никого не остановило - и Наталью Янчик суд арестовал на два месяца без права внесения залога. Вот казалось, все бы мало закончиться: виновных найдено, а о трагедии со временем и забыли бы. Однако сразу после ареста общественность Одессы забила тревогу: вместо по-настоящему расследовать причины трагедии в «Виктории», на 23-летнюю воспитательницу лагеря банально хотят «повесить» детские смерти.

«В 12 лет Наталья Янчик потеряла сначала мать, а потом отца. Несмотря на это, она с отличием закончила школу и педвуз. И в пятницу, 22 сентября, в нее должна была быть свадьба. Девочка сама старается не просто выживать, но и жить, но взрослые трусливые и бесчеловечные дяди и тети решили, что она счастья не заслуживает », - написал на своей странице в« Facebook »руководитель« Совета общественной безопасности »Марк Гордиенко.

Благодаря усилиям адвокатов и общественности, суд 28 сентября таки выпустил на поруки Наталью Янчик. Хотя Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко все же настаивает: воспитательницу надо наказать. «Мы считаем очевидной ответственность директора и воспитательницы, которая отвечала за противопожарную безопасность, поэтому они были задержаны буквально в первые сутки», - заявил генпрокурор.

При этом та же прокуратура, которую возглавляет Луценко, вручила подозрение заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Зинаиде Цвиринько, которую подозревают в хищении средств, выделенных на ремонт стана провела обыск в фирмах, которые осуществляли реконструкцию лагеря только 3 октября, когда с момента трагедии прошло несколько недель. Несложно догадаться, сколько доказательств можно было скрыть за это время.

Так все просто? И что сейчас с делом Натальи Янчик? Об этом корреспондент «Вголосу пообщался с ее адвокатом Мариной Тарасюк.

«Очень легко все «повесить» на беззащитную девушку »

В каком состоянии сейчас находится ваша подзащитная?

Наталья сейчас дома, пока приходит в себя после пребывания в СИЗО.

Ранее суд арестовал Наталью Янчик даже без права внесения залога, однако впоследствии девушку отпустили на поруки. Расскажите, как вам удалось этого добиться?

Совместно с другими адвокатами единомышленниками была проведена работа с использованием различных правовых инструментов адвоката, что позволило собрать достаточно доказательств, свидетельствующих о нарушении норм законодательства при избрании Натальи Янчик меры пресечения в виде содержания под стражей. Также был установлен ряд обстоятельств, свидетельствующих о преждевременном объявления подозрения.

Кроме того, прокуратура не указала на один риск, когда выбирала Янчик такой строгий мера пресечения, как содержание под стражей.

Что сейчас ей инкриминируют?

Она подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей и материальный ущерб в особо крупных размерах. Сейчас проходит досудебное расследование. Следствие устанавливает всех лиц, причастных к трагедии, произошедшей в детском лагере «Виктория».

Мы, в свою очередь, собираем материалы, указывающие на непричастность Янчик Натальи в этой ужасной трагедии.

Какие тогда аргументы приводили правоохранители по вашей подзащитной?

Следствием не было приведено ни одного аргументированного доказательства причастности Натальи Янчик к трагедии в «Виктории». Оно ссылается только на приказ руководителя лагеря, согласно которому Наталья была назначена ответственной за противопожарное состояние, не давая правовой оценки, а также правомерности издания того приказа.

В СМИ была информация, что ваша подзащитная за две недели до трагедии в лагере «Виктория» написала заявление на увольнение. Что вам об этом известно?

Наталья работала воспитателем в детском лагере «Виктория» около двадцати месяцев. Но в августе 2017 написала заявление на увольнение. Руководство лагеря знало о проблемах с пожарной безопасностью в лагере. И я думаю, следствие даст правовую оценку действиям руководителя лагеря «Виктория» и других служащих органов местного самоуправления.

Сама же Наталья написала заявление об увольнении из-за несогласия с руководством лагеря при назначении ее ответственным за противопожарное состояние и через уже одно привлечения его к административной ответственности по этой же противопожарную безопасность. Заявление об увольнении и банковскую карточку на заработную плату моя подзащитная оставила у заместителя начальника комплекса «Виктория».

Если она была ответственна, то проходила обучение и инструктаж по противопожарной безопасности?

В соответствии с Правилами пожарной безопасности для учебных заведений и учреждений системы образования Украины, каждый работник обязан проходить противопожарный инструктаж. В случае, если он не был проведен, то работник не допускается к работе. Кроме того, ответственный за противопожарное состояние обязан проходить обучение, на которое его направляет руководитель. С Натальей не было проведено ни одного инструктажа, а также ее не было направлено на обучение.

Кроме того, согласно законодательству, ответственное лицо в сфере гражданской защиты должна иметь стаж работы в сфере гражданской защиты не менее двух лет.

Почему, по вашему мнению, в этой трагедии обвинили девушку, обычную работницу этого лагеря?

Очень легко все «повесить» на молодую беззащитную и неосведомленную девушку. Хотя мы все прекрасно понимаем, что в этой трагедии причастна вся вертикаль городского совета и ДСНС.

«Только полный идиот мог поселить детей в полностью деревянное здание»

Адвокат экс-прокурор, бывший следователь по особо важным делам Сергей Войченко ситуацию, которая возникла вокруг лагеря «Виктория», пояснил «Вголосу» с точки зрения независимого специалиста.

Почему арестовали именно 23-летнюю воспитательницу этого лагеря? На это были юридические основания?

Среди адвокатов есть такой анекдот: «Луценко всех поразил своим выступлением во время Международного юридического форума». Поэтому в стране, где Генеральный прокурор без юридического образования, к сожалению, и такое возможно.

На самом деле, не все, что законно - справедливое, а не все, что справедливо - законно. С точки зрения квалификации дела, действительно - есть ответственное лицо, отвечающее за противопожарную безопасность. И с точки зрения закона, это лицо назначается соответствующим указом и несет за это ответственность. Соответственно, незнание закона - не освобождает от ответственности. Поэтому с юридической точки зрения, повесить на 23-летнюю воспитательницу всех «чертей» действительно можно и в условиях украинских реалий даже логично. По поводу избрания меры пресечения - то прокуратура поступила неправильно по этой девушки. Потому, очевидно, не было необходимости брать под стражу эту молодую воспитательницу.

Но, по данным адвокатов, Наталью Янчик даже на курсы по противопожарной безопасности не отправили ...

С объективной точки зрения, на месте этой воспитательницы мог быть любой. Ведь как это бывает? Человек ищет работу, она приходит к своим работодателям, а ей подсовывают на подпись какой-то бумажку. А когда потенциальный работник отказывается, то уже традиционно слышит - тогда увольняйся, другого найдем. Наш украинский работник, с юридической точки зрения, лишен возможности защититься в таком случае.

А как на самом деле должна расследоваться дело о пожаре в лагере «Виктория»?

Я, как бывший следователь по особо трудных делах, вам скажу, что, во-первых, только полный идиот мог поселить детей в полностью деревянное здание. Это детские жизни, они не имели права этого делать. Далее - эти чудовища, очевидно, отмыли средства на потому, что не обработали должным образом деревянные конструкции, использовали в строительстве лагеря. Плюс - эти же нелюди сэкономили на противопожарной сигнализации, в лагере отсутствовали средства пожаротушения. Если говорить о действительно виновных, то все началось с самого проекта, когда кто-то решил, что в полностью деревянное сооружение можно поселить детей. Дальше - были эксцессы, когда согласовывали проектно-сметную документацию. На этой стадии уже были грубо нарушены требования противопожарной безопасности. И работники Одесского городского совета совершенно безразлично отнеслись к этому. Потом - виновными есть и те люди,

Следующее звено - это те люди, которые непосредственно принимали акт выполненных работ. В этом случае я, как бывший следователь, даже бы допросил Президента Украины, открывал этот лагерь. Я бы Порошенко поставил прямые вопросы: почему он туда поехал, кто его пригласил, кто ему докладывал, что все в этом лагере хорошо, или он об этом вообще спрашивал? Есть вопросы и к директору лагеря, и к воспитателям, которые закрыли на замок детей в комнате и они не могли самостоятельно выбраться.

По вашим прогнозам, как будет продвигаться это дело?

К сожалению, дорогие адвокаты, вероятно, оправдают застройщиков, которые осуществляли реконструкцию лагеря «Виктория». Я как адвокат даже знаю, как это можно сделать. И при таких условиях, крайними в трагедии будет эта девочка-сирота, директор лагеря «Виктория» и, возможно, даже бригадир, который осуществлял строительные работы в этом лагере.

Вместе с тем, я как адвокат, как отец по моральным причинам никогда не взялся защищать застройщиков, которые строили лагерь «Виктория», и чиновников, которые все согласовали.

С другой стороны, если это дело будет вести профессиональный и честный следователь, то, возможно, все сложится не так пессимистично.

Комментарий «Вголосу»:

Марк Гордиенко, руководитель одесской «Совета общественной безопасности»

Этот случай, который произошел в Одессе - не исключение из правил. В Украине такое происходит везде.

То, что случилось после трагедии в лагере «Виктория» - это все банально просто. В Уголовном кодексе Украины есть статья, которая позволяет без следствия и решения суда задержать на месте преступления людей, причастных к правонарушению. И вот - согласно этой статье, можно было арестовать только двух людей: директора лагеря и ответственное за пожарную безопасность в лагере «Виктория». И поскольку после трагедии в Украине произошел «массовый психоз», правоохранители, чтобы успокоить людей, задержали эту девушку. При этом в ситуации с пожаром никто не разобрался, просто была формальная причина воспитательница была ответственна и на момент пожара. И хотя де-юре Наталья Янчик ни была освобождена, но де-факто в лагере на момент пожара эта девушка отсутствовала уже более двух недель. Поэтому мы с помощью различных людей добились того, чтобы эту девушку отпустили из СИЗО. И нам это удалось, потому что, с одной стороны, психоз вокруг трагедии спал, и общественность начала осознавать, кто же на самом деле виноват в пожаре в «Виктории». А с другой стороны, люди начали активизироваться и помогать этой девушке. И как следствие - суд отпустил ее на поруки. Сейчас по делу «Виктории» ведется следствие. В дальнейшем, по моим данным, еще трем-четырем людям должны вручить подозрение.

Мария Бойко, «Вслух»







