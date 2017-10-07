У Львові відкрили виставку про вимушених переселенців

07.10.2017 12:48

Вчора, 6 жовтня, в Музеї етнографії та народного промислу у Львові відкрили виставку «Вигнанці». У її фокусі доля людини, яка позбавлена права проживати на землі своїх предків, але намагається зберегти свою ідентичність у новому просторі та адаптуватись до нового середовища.

Жменька речей домашнього вжитку, трохи одягу і документи - таким був і є «стандартний» набір тих, хто змушений поспіхом покидати рідний дім. Аби зібрати більше пожитків не вистачає часу і немає можливостей.

«Трохи більше 70 років тому майже півмільйона українців стали вимушеними переселенцями. Внаслідок так званого добровільного обміну населенням між Польщею та УРСР 1944-1946 років сотні тисяч сімей позбавили їхніх домівок, і переселили з земель предків. Вони стали вигнанцями. У той же час схожа доля спіткала майже 200 тисяч кримських татар. Сьогодні, після окупації Криму та початку війни на Донбасі, історія, на жаль, повторюється», - розповідає кураторка виставки Ірина Горбань.

Виставка базується на спогадах людей, які пережили вимушене переселення, та історіях цілих сіл, які назавжди змінили своє обличчя внаслідок складних історичних та політичних процесів.

Кожне з трьох вимушених переселень представлене на виставці в окремих залах. Побутові речі, вишивка, світлини, церковний інвентар і навіть музичні інструменти, які люди везли з собою як найцінніше на нове місце життя, - нині це свідки цілої епохи. На виставці, завдяки художнику проекту Остапу Лозинському, вони розповідають свою історію.

«Експозиція одного із залів сформована в основному з духових інструментів. Вона розповідає історію унікального села Босько. Це давнє лемківське село в Сяноцькому повіті Підкарпатського воєводства Польщі. Воно було відоме своїми музичними талантами. У міжвоєнні роки українська громада створила там навіть духовий оркестр, купивши інструменти у господаря панського маєтку. Аби це стало можливим скинулись уся громада, а частину грошей передала американська діаспора. Усі значні події в житті української громади Боська відбувалися за участі оркестру. Під час переселення одне з того, що люди брали з собою, - музичні інструменти. І вже на новому місці їм вдалось відтворити оркестр, який діяв до 1990-х років», - розказала Ірина Горбань.

Ця історія перегукується із сучасною. В іншому залі можна побачити давню вишивану сорочку, яку у липні 2014 року вдалось вивести з Донецька, у якому вже йшли бойові дії. 1998 року кілька студенток Донецького національного університету створили театр фольклорної пісні «Дивина». Від початку його оберегом була сорочка, представлена на виставці. Влітку 2014 року, скориставшись чорними ходами, чоловіки учасниць театру таємно винесли її з Донецького університету.

Кожен предмет на виставці - історія окремої людини чи місця. Усіх охочих запрошують відвідати виставку «Вигнанці» щодня, окрім понеділка, до третього грудня.

Організатори: ЛМГО «Асоціація музеїв і галерей» та Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України.

Партнери проекту: ЛОО Всеукраїнського товариства «Лемківщина», Львівське регіональне суспільно-культурне товариство «Надсяння», Львівське обласне суспільно-культурне товариство «Любачівщина», Львівське обласне суспільно-культурне товариство «Холмщина».

Проект відбувається за підтримки Львівської міської ради та Львівської обласної державної адміністрації.

У рамках проекту «Вигнанці» також відбудуться:

У п’ятницю, 6 жовтня, о 17:30 - відкриття виставки Олени Турянської «MATRIX». Виставку можна відвідати з 6 до 18 жовтня 2017 року в Галереї сучасного сакрального мистецтва «ICONART» за адресою: м. Львів, вул. Вірменська, 26, з 12 до 19 год. щоденно, окрім понеділка.

27 жовтня - майстер-клас з виготовлення вибійки, який проведе Олександр Бриндіков («Майстерня вибійки»). Початок майстер-класу о 14.00. Місце проведення - Музей етнографії та народного промислу.

7 листопада у галереї «Дзиґа» - перфоманс-інсталяція Влодка Кауфмана «Керована свобода». Початок о 17.00.

Источник: forpost.lviv.ua