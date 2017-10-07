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Украина не выдаст Австрии подозреваемого в педофилии – СМИ

07.10.2017 16:44
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Украина не выдаст Австрии подозреваемого в педофилии – СМИ

Зайзенбахер задержали в Киеве по подозрению в растлении малолетних.

Украина не будет экстрадировать в Австрию подозреваемого в педофилии бывшего олимпийского чемпиона по дзюдо Петера Зайзенбахера. Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на источники.

"Минюст отказал в выдаче Зайзенбахера", - сказал источник агентству.

По его словам, в Минюсте мотивировали отказ тем, что уже истек срок давности инкриминируемого преступления.

Зайзенбахер завоевывал золотые медали в соревновании по дзюдо на Олимпиадах в Лос-Анджелесе (США) в 1984 году и в Сеуле (Южная Корея) в 1988 году.
Напомним, двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер был задержан в Киеве по подозрению в педофилии.

Спортсмену было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек. Он тренировал их в Вене в начале 2000-х годов. В этот период девушки были младше 14 лет. В случае обвинительного приговора ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: korrespondent.net



Теги: Донбасс, Австрия, СМИ, педофилия
 
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