Украина заинтересована в помощи США по охране складов - Муженко

07.10.2017 09:44

Глава Генштаба сообщил, что украинская сторона заинтересована в привлечении американских специалистов к охране складов боеприпасов в Украине.

Украина заинтересована в привлечении американских специалистов к охране складов боеприпасов в Украине. Об этом заявил глава Генштаба Виктор Муженко во время встречи с аташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине полковников Томасом Уоффордом, сообщает пресс-служба Минобороны.

Муженко отмечает, что украинская сторона заинтересована в помощи американских специалистов в усилении безопасности арсеналов, баз и складов.

В ходе переговоров были отмечены положительные и интенсивные пути реализации двухстороннего военного сотрудничества.

5 октября Муженко сообщил, что Украина рассчитывает на поставки систем воздушной разведки, танковых систем и другого вооружения из США.

Источник: news.liga.net