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Украине нужно печатать больше денег и не копировать Запад - знаменитый экономист
ГРЭМ МАКСТОН – критик современного экономического мышления, знаменитый экономист, генеральный секретарь Римского клуба, всемирной сети независимых мыслителей, которые решают проблемы, стоящие перед человечеством. "Апостроф" пообщался с известным аналитиком на Киевском международном экономическом форуме, который прошел в украинской столице 5-6 октября.
- Господин Макстон, почему вы решили поучаствовать в Киевском международном экономическом форуме в этом году?
- Для меня важно быть здесь. Это не только для Украины, но и для Европы. Ваша страна занимает особое место между Европой и Россией. И это географическое, политическое положение столь очевидно. Но также я бы хотел для себя выяснить некоторые фундаментальные вопросы об экономическом развитии как таковом, что в нем есть полезного, что в нем есть смыслового. И я бы хотел Украине помочь стать на разумный и сбалансированный путь.
- Какие главные идеи вы хотели донести?
- Мой основной месседж – это баланс между развитием и благосостоянием людей. Я бы не хотел, чтобы Украина копировала тот путь, который существует на Западе. Поскольку на Западе основной метод высчитывать успешность – это валовой национальный продукт (ВНП), минимальное вмешательство государства в торговлю, максимально открытая торговля. Очень небольшой процент людей от этого получает пользу, только богатые.
Я хотел бы, чтобы была более сбалансированная система в обществе, больший контроль государства. И я бы хотел, чтобы Украина не шла слепо за тем, что навязывает Запад, а приняла сбалансированную систему.
- Означает ли это, что нам стоит отходить от капитализма и возвращаться к построению коммунизма?
- Нет. Я думаю, в конце 1980-х годов стало ясно, что коммунизм не работает. Но капитализм тоже не работает. Потому что он создает большое неравенство между людьми, он работает на пользу только небольшой группы самых богатых людей и крупных корпораций. Происходит большой рост безработицы, и мы позорим нашу планету. В долгосрочной перспективе эта система обречена.
Не надо возвращаться к коммунизму. Речь идет о том, что нужно построить новую систему, более инклюзивную, где будут заботиться о благосостоянии всех людей, а не только избранных. Мы должны больше концентрировать внимание на социальной стороне жизни, а не на развитии технологий.
- Как быть в таком случае Украине, зависимой от МВФ и Евросоюза, которые часто навязывают нам свое видение развития?
- Да, эта зависимость – большая проблема. Часто так называемая глобализация обретает иную форму. Страны принудительно загоняют в долги и заставляют перенимать западную систему. Я думаю, что решение лежит в плоскости информации, образования населения. Нужно донести до людей, что западная система не является окончательно правильной, сбалансированной. Мы должны понимать, что ЕС и его политика нанесли большой ущерб многим странам за последние 50 лет.
Во-вторых, надо бороться с теми долгами, в которые вас загоняют. Решение – печатать больше денег. Нам экономисты говорят, что это приводит к инфляции. Но нет. Мы видим, что за последние 10 лет Япония, США печатали очень много денег - и никакой инфляции не происходило. Наоборот, это позволяет оплатить людям работу, вкладывать средства в развитие.
- В таком случае нужно ли Украине стремиться в ЕС? Или стоит идти своим путем?
- Это очень политический вопрос. Мы понимаем, что как Турция является посредником между Европой и Азией, так и Украина является посредником между Россией и ЕС. И, конечно, двигаться только в одном направлении для Украины было бы трудно. И это повлекло бы больше конфликтов, чем между Европой и Россией. Здесь нужно как-то сбалансировать этот подход. Речь идет не только о непосредственных отношениях Украины с Россией, но и об игре России в большом масштабе, в том числе через Америку и через Европу, которая влияет на Украину. Я думаю, Европе нужно строить какие-то связи с Россией, потому что мы не можем этого избежать. Я бы сказал, что у Украины есть шанс построить такие мосты.
- Что в будущем ожидает ЕС, США и Россию?
- Сейчас мир движется очень непредсказуемо и трудно предсказать, что будет. Радикальная политика появляется не только в Соединенных Штатах, но и в некоторых странах Европы. Самая серьезная проблема – это изменение климата. Мы должны работать над балансом в доходах населения, торговле. И мы должны понять потребность в сотрудничестве между крупнейшими мировыми игроками, такими как Россия, США и Китай. Они должны работать вместе, чтобы решить глобальные проблемы и видеть это сотрудничество как возможность для того, чтобы построить устойчивый мир.
Источник: apostrophe.ua
Теги: Украина, Донбасс, деньги, экономист, Запад
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