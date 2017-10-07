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В Днепропетровской области осквернили памятник бойцам 93-й ОМБ

07.10.2017 19:53
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В Днепропетровской области осквернили памятник бойцам 93-й ОМБ

Деньги на памятник собирали военные и волонтеры. К открытию памятника его удалось отчистить от краски.

В поселке Черкасское Днепропетровской области осквернили памятник погибшим бойцам 93-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщил волонтер ВСУ Роман Доник на странице в Facebook. 

Сегодня прошло открытие памятника, на который собирали деньги военные и волонтеры.  К этому времени мемориал отчистили от краски.  

"Ночью памятник облили краской, баннер бригады порезали ножом. В городке написали "смерть укропам" и "слава днр"", - написал Доник.

5 октября 2017 года в Киеве на Майдане независимости разбили памятник героям Небесной сотни. Подозреваемый в разрушении памятника героям Небесной сотни в Киеве оказался луганчанином. Он заявил о том, что разбил мемориал специально, "чтоб закончить войну в Донбассе". 

Источник: news.liga.net



Теги: Донбасс, Днепропетровская область, памятник, ВСУ, волонтеры
 
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