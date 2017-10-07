ЗА УБИЙСТВО ОТЦА УЧАСТНИКУ АТО ДАЛИ ДВА ГОДА УСЛОВНО

07.10.2017 22:04

В Харькове участник боевых действий на востоке Украины получил за убийство своего отца два года условно. Об этом пишет известный юрист Алексей Романов в Facebook со ссылкой на реестр судебных решений.

"Сержант-пограничник, в пьяной ссоре зверски избил отца. Отчего тот умер в больнице. Сначала погранца не арестовали и даже не отстранили с работы. Хотя ему светила "десятка".

Потом дело переквалифицировали в "убийство по неосторожности". Потом убийца заключил "соглашение о примирении". Нет, не с убитым отцом. С братом - как с потерпевшим. В итоге, убийца получил... два года. Условно! И работает себе дальше. С его зарплаты вычитают по 10 % в доход государства. Вот приговор. Про приговор Васильцу и Тимонину 9 лет за создание ютуб-канала надо напоминать? Украинское "правосудие" во всей красе", - написал он.

Источник: bagnet.org