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"Золото Януковича" принадлежало Кацубам – СМИ

07.10.2017 10:04
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"Золото Януковича" принадлежало Кацубам – СМИ

Конфискованное в Швейцарии золото якобы принадлежало Сергею и Александру Кацубе.

Арестованное в Швейцарии украинское золото принадлежит семье Кацуб – бывшему народному депутату от Партии регионов Сергею Кацубе и экс-заместителю председателя НАК Нафтогаз Украины Александру Кацубе. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает ТСН со ссылкой на источники во власти.

"Источники ТСН утверждают, что владельцами золота являются Кацубы, один из которых – Александр – недавно вышел из СИЗО по сделке со следствием. Брат Александра – Сергей – опроверг, что золото принадлежит ему", – говорится в сообщении.

В Генеральной прокуратуре пока не прокомментировали информацию.

Напомним, в сентябре стало известно, что в Европе были арестованы более 500 килограмм золота, которое было украдено и вывезено из Украины окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.



Теги: Украина, Донбасс, Швейцария, золото, Янукович
 
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