Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал

08.10.2017 07:27

Польское издание Dziennik опубликовало статью о том, как уголь из ОРДЛО через Россию поставляется в Польшу.

Журналисты выяснили, что доставкой угля в Польшу занимается фирма Doncoaltrade, которая еще в 2012 году была зарегистрирована в городе Катовице. Ее президентом и главным акционером является Александр Мельничук.

Некоторое время он занимал пост «заместителя министра угольной промышленности ЛНР». С самого начала войны Мельничук со своим братом курировал вывоз угля из «ЛНР» в Украину, до тех пор, пока такие закупки не прекратились из-за блокады.

«Мельничук высылает в Россию уголь с неподконтрольных Украине территорий, а также уголь, закупленный у людей, которые добывают его в копанках. Владельцы копанок продают антрацит по 22 доллара за тонну, в то время как его официальная цена на польской границе составляет 140 долларов.» — написало польское издание.

Но для нас интересен не столько Александр Мельничук, сколько второй совладелец компании Doncoaltrade, который является партнером Мельничука. Это человек по имени Роман Зюков. Польский реестр предприятий находится в открытом доступе, по состоянию на сентябрь 2017 года Роман Зюков еще значится в нем как акционер Doncoaltrade.

Зюков — знакомая фамилия… Где-то я ее слышал. Ах да, Роман Зюков — это сын бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины — Юрия Зюкова. Он занимал эту должность с апреля 2014 года по март 2015. Министром энергетики тогда был Демчишин.

В 2016 году уже новый министр энергетики Игорь Насалик назначил Зюкова своим советником. Сразу после этого появилась информация о связях Зюкова с боевиками ЛНР, и премьер Гройсман приказал эту информацию проверить. СБУ взяла под козырек, но не нашла никаких доказательств причастности Зюкова к ЛНР. Ну не удивительно, это ж не журналистов «Радио Свобода» кошмарить…

А в это время в Польше спокойно и открыто работала фирма Doncoaltrade, которой сын Зюкова Роман владел на двоих вместе с представителем террористов ЛНР Мельничуком. Эти мудаки даже не додумались оформить компанию на каких-то подставных лиц…

Еще раз. Семья замминистра энергетики Украины вместе с боевиками ЛНР занималась поставками украденного у Украины угля в Польшу и зарабатывала на этом деньги. Целый год в у нас министерстве работал подельник убийц и мародеров, захвативших Донбасс, убивших тысячи людей, укравших украинскую собственность. А затем этот же человек был назначен советником уже следующего министра…

Сторонников Новороссии, думаю, тоже порадует эта история. Борцы с «фашистами», как оказалось, совсем не против иметь с «фашистами» совместный бизнес. Пока по телевизору для лохов показывают «распятых мальчиков», серьезные дяди наверху делят миллионы. А лохи пускай в очереди за гуманитаркой толкаются да Америку ругают.

Ну и для полноты картины, чтобы два раза не вставать. Юрий Зюков в прошлом году крестил внучку Юлии Тимошенко. Крестной собственной внучки при этом стала сама Юлия Владимировна. Таким образом, Юрий Зюков теперь является кумом Тимошенко.

Так что в этой истории все прекрасно. «Злочинна влада», главный борец с «несправедливыми тарифами» и луганские боевики сплелись в одном коррупционно-семейном клубке. Партийные вывески, пламенные речи, острые дебаты в эфирах — все это мишура. На самом деле представители старых элит за десятилетия работы в политике давно уже повязаны общими бизнесами, а зачастую — и родственными отношениями.

Жаль только, что избиратель этого не видит и годами продолжает голосовать за проверенных мошенников и ворюг, давным давно сговорившихся и играющих на публику.

Источник: blogs.informator.news