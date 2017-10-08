- В Украине вдвое подорожает интернет08:22
- Причины для остановки водителя полицией07:46
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- ЗА УБИЙСТВО ОТЦА УЧАСТНИКУ АТО ДАЛИ ДВА ГОДА УСЛОВНО22:04
- Суд арестовал директора "Укргаздобычи" с возможностью внесения залога 5 млн гривен20:44
- Филатов: Это даже не борьба за власть, а какой-тот спецотлов уродов20:26
- Спасти рядового Шарика. Как волонтеры спасали раненых животных в Калиновке20:08
- В Днепропетровской области осквернили памятник бойцам 93-й ОМБ19:53
- Украине нужно печатать больше денег и не копировать Запад - знаменитый экономист19:18
- Как досрочно оформить пенсию19:02
Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
Польское издание Dziennik опубликовало статью о том, как уголь из ОРДЛО через Россию поставляется в Польшу.
Журналисты выяснили, что доставкой угля в Польшу занимается фирма Doncoaltrade, которая еще в 2012 году была зарегистрирована в городе Катовице. Ее президентом и главным акционером является Александр Мельничук.
Некоторое время он занимал пост «заместителя министра угольной промышленности ЛНР». С самого начала войны Мельничук со своим братом курировал вывоз угля из «ЛНР» в Украину, до тех пор, пока такие закупки не прекратились из-за блокады.
«Мельничук высылает в Россию уголь с неподконтрольных Украине территорий, а также уголь, закупленный у людей, которые добывают его в копанках. Владельцы копанок продают антрацит по 22 доллара за тонну, в то время как его официальная цена на польской границе составляет 140 долларов.» — написало польское издание.
Но для нас интересен не столько Александр Мельничук, сколько второй совладелец компании Doncoaltrade, который является партнером Мельничука. Это человек по имени Роман Зюков. Польский реестр предприятий находится в открытом доступе, по состоянию на сентябрь 2017 года Роман Зюков еще значится в нем как акционер Doncoaltrade.
Зюков — знакомая фамилия… Где-то я ее слышал. Ах да, Роман Зюков — это сын бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины — Юрия Зюкова. Он занимал эту должность с апреля 2014 года по март 2015. Министром энергетики тогда был Демчишин.
В 2016 году уже новый министр энергетики Игорь Насалик назначил Зюкова своим советником. Сразу после этого появилась информация о связях Зюкова с боевиками ЛНР, и премьер Гройсман приказал эту информацию проверить. СБУ взяла под козырек, но не нашла никаких доказательств причастности Зюкова к ЛНР. Ну не удивительно, это ж не журналистов «Радио Свобода» кошмарить…
А в это время в Польше спокойно и открыто работала фирма Doncoaltrade, которой сын Зюкова Роман владел на двоих вместе с представителем террористов ЛНР Мельничуком. Эти мудаки даже не додумались оформить компанию на каких-то подставных лиц…
Еще раз. Семья замминистра энергетики Украины вместе с боевиками ЛНР занималась поставками украденного у Украины угля в Польшу и зарабатывала на этом деньги. Целый год в у нас министерстве работал подельник убийц и мародеров, захвативших Донбасс, убивших тысячи людей, укравших украинскую собственность. А затем этот же человек был назначен советником уже следующего министра…
Сторонников Новороссии, думаю, тоже порадует эта история. Борцы с «фашистами», как оказалось, совсем не против иметь с «фашистами» совместный бизнес. Пока по телевизору для лохов показывают «распятых мальчиков», серьезные дяди наверху делят миллионы. А лохи пускай в очереди за гуманитаркой толкаются да Америку ругают.
Ну и для полноты картины, чтобы два раза не вставать. Юрий Зюков в прошлом году крестил внучку Юлии Тимошенко. Крестной собственной внучки при этом стала сама Юлия Владимировна. Таким образом, Юрий Зюков теперь является кумом Тимошенко.
Так что в этой истории все прекрасно. «Злочинна влада», главный борец с «несправедливыми тарифами» и луганские боевики сплелись в одном коррупционно-семейном клубке. Партийные вывески, пламенные речи, острые дебаты в эфирах — все это мишура. На самом деле представители старых элит за десятилетия работы в политике давно уже повязаны общими бизнесами, а зачастую — и родственными отношениями.
Жаль только, что избиратель этого не видит и годами продолжает голосовать за проверенных мошенников и ворюг, давным давно сговорившихся и играющих на публику.
Источник: blogs.informator.news
Теги: Донбасс, Польша, уголь, Тимошенко
- Експерт розповів, чому Україні варто забути про вугілля з Польщі
- Польские власти признали поставки угля из «Л/ДНР» в обход Украины
- На Донетчине ликвидировали 214 участков несанкционированной добычи угля
- Прокуратура взялася за Курченка через торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу
- Метинвест обосновался в Польше
- На Ама-Даблам принесли украинский уголь
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- В Мариуполе на месте пожара нашли гранату13:24
- В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе08:53
- Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста 07:29
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- В Украине вдвое подорожает интернет08:22
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- Причины для остановки водителя полицией07:46
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!22:24
- ЗА УБИЙСТВО ОТЦА УЧАСТНИКУ АТО ДАЛИ ДВА ГОДА УСЛОВНО22:04
- Это должна знать каждая мама! Что нельзя, а что нужно делать при высокой температуре у ребенка!21:41
- В Австралии кенгуру устроили драку посреди дороги21:22
- ТОП-7 секретов легкой уборки21:03
- Суд арестовал директора "Укргаздобычи" с возможностью внесения залога 5 млн гривен20:44
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!22:24
- Это должна знать каждая мама! Что нельзя, а что нужно делать при высокой температуре у ребенка!21:41
- ТОП-7 секретов легкой уборки21:03
- Спасти рядового Шарика. Как волонтеры спасали раненых животных в Калиновке20:08
- Украине нужно печатать больше денег и не копировать Запад - знаменитый экономист19:18
- Во всем мире мед отравлен инсектицидами18:42
- В каком случае кофе поможет похудеть11:06
- Шаг к миру или сдача интересов. Что произошло в Раде09:25
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются
- У Меркель прокомментировали закон об особом статусе Донбасса
- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины
- Чем опасно низкое давление и как его лечить
- У Кучмы рассказали о прогрессе в Минских переговорах