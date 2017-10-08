Новий посол США у Росії заявив, що треба відновити кордони України

08.10.2017 17:28

Джон Хантсман заявив, що бажає поліпшити відносини між Москвою та Вашингтоном і першим кроком має стати відновлення українського кордону

Новий посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що бажає поліпшити відносини між Москвою та Вашингтоном, однак першим кроком на цьому шляху мало би стати повернення Україні контролю над міжнародно визнаними кордонами.

«Це питання не лише Сполучених Штатів, але і Європи, Канади та практично кожної іншої розвиненої країни», - сказав Хантсман під час церемонії вступу на посаду в суботу, 7 жовтня.

Посол зазначив, що багато американців вірять у цілеспрямовану спробу Росії підірвати американську демократію через втручання у вибори президента, тому довіра між країнами залишається низькою.

Водночас Хантсман вважає, що Росія має спільний з США інтерес у тому, щоби покласти край загрозі з боку Північної Кореї.

«Діючи разом, ми гадаємо, Сполучені Штати і Росія могли би змусити північнокорейський режим сісти за стіл переговорів та знайти дипломатичне рішення», - цитує Хантсмана інформагенція AP. Цей коментар посла збігся в часі з твітом президента США Дональда Трампа, що спроби вести переговори із КНДР - це марнування часу.

Источник: dw.com