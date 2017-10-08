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Причины для остановки водителя полицией
В Днепре инспекторы патрульной службы рассказывали о правах и ответственности водителя. Об этом сообщает Интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ »со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как оказалось, таких случаев несколько, но о них стоит помнить всем, кто садится за руль.
Так, законом п. 1-9 ч. 1 ст. 35 Закона Украины «О Национальной полиции» определен исчерпывающий перечень случаев, дающих право работнику полиции остановить транспортное средство. Таких случаев всего девять:
1. Если водитель нарушил Правила дорожного движения
2. Есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства
3. Есть информация, что свидетельствует о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению дорожно-транспортного происшествия
4. Транспортное средство находится в розыске
5. Необходимо осуществить опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть
6. Необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским, или как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП
7. Уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения
8. Способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения
9. Нарушение порядка определения и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств.
Полицейский обязан информировать водителя о конкретной причине остановки ним транспортного средства с подробным описанием основания остановки, определенной в этой статье.
Источник: autotheme.info
Теги: Донбасс, права, водитель, полиция
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