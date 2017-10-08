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У Москві розстріляли вірменина, який при Януковичу натендерив в Україні 215 мільйонів, частину яких не можуть знайти
У центрі Москви кілер розстріляв бізнесмена Арсена Папазяна, поранений у важкому стані відправили у шпиталь, повідомляють російські видання.
У Росії Папазян є головою Комітету з національної політики Громадської палати Воронезької області і головою вірменської культурно-християнської громадської організації «Ані».
В Україні Арсен Папазян кілька років тому був відомий як власник одеської прописки та фірми ТОВ «АСП-трансбуд», яка за часів правління Віктора Януковича у 2010-2013 роках виграла два десятки будівельних тендери на загальну суму 214,55 млн грн.
Більшість підрядів були отримані у Харкові від мерії Геннадія Кернеса. Але одні з найбільших були отримані у Києві – по реконструкції Олександрівської лікарні (46,30 млн грн.) та парку «Оболонь» в урочищі «Наталка» (44,98 млн грн.).
Після Майдану столична мерія провела аудит комунального підприємства «Інженерний центр», яке віддало підряд фірмі Папазяна на Олександрівську лікарню. І з’ясувалось, що вартість та обсяги виконаних робіт були завищені на суму 8,96 млн грн. Той підряд фірма отримала без відкритих торгів, що було аргументовано нагальною необхідністю – Олександрівська лікарня потрапила до переліку об’єктів охорони здоров’я, які мали підготувати під «Євро-2012».
Згодом фірма «АСП-трансбуд» була перереєстрована на киянина Артура Арутюняна і самотужки більше не вигравала державні тендери.
Однак у травні 2013 року фірма стала субпідрядником по реконструкції Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського по вул. Амосова, 5. Держава обрала генпідрядником на той проект ТОВ «Укрпрофмед», яке найняло «АСП-трансбуд» на виконання робіт на 6,50 млн грн. і здійснила їй передоплату 6,00 млн грн. Однак субпідрядник виконав роботи лише на 0,59 млн грн. а решту авансу у розмірі 5,40 млн грн. ($670 тис за тим курсом) – не повернув. У 2016 році «Укрпрофмед» через почав вимагати від «АСП-трансбуду» повернення цих грошей, а у 2017 році суд задовольнив вимогу.
Источник: nashigroshi.org
Теги: Украина, Донбасс, Москва, тендер, Янукович
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