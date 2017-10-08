Украинцы возглавили ТОП-5 по количеству получения вида на жительство в ЕС

08.10.2017 19:32

Украинцы эмигрирующие в Евросоюз в поисках работы начинают котироваться как достойная рабочая сила, — заявил доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий.

Сообщает «Народная Правда» со ссылкой на «Зеркало Недели».

По словам Гайдуцкого, если всего за 2012–2015 гг. среди неграждан ЕС прирост выданных ВНЖ составил 20%, или на 2,6 млн шт., то среди украинцев — 3,2 раза, до 500 тыс. Прирост выданных гражданств за этот же срок составил всего 1%, но среди украинцев — в 3 раза. И украинцы уже входят в топ-5 получателей ВНЖ или гражданств в 10 из 28 стран ЕС. За 2012–2015 гг. украинцы поднялись на первое место в ЕС по выданным ВНЖ, а по гражданству переместились с 21-го на 8-е место.

Тем временем, в Польше предупредили украинцев о грядущей катастрофе.

Украину как государство может ожидать катастрофа, которая опустошит украинские территории, которые в дальнейшем станут подконтрольны или Москве, или западному миру. Так считает директор отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute Анджей Талага.

Эксперт прежде всего указывает на демографический кризис в Украине, который сочетается с экономическим упадком, передает «Народная Правда» со ссылкой на статью Талага для Rzeczpospolita.

Как указывает Талага, вступая в споры с Украиной, в том числе исторические, следует иметь это в виду, что она не равный партнер, а «прикованный к постели больной». И через двадцать лет может оказаться, что больше будет некому доказывать моральную правоту в вопросах трагедий на Волыни и Восточной Галичине.

Рассматривая проблему глубже автор также указал, что у Украины и Польши есть общая проблема – угроза депопуляции. У обеих стран низкая рождаемость, но ситуация в других вопросах чаще не в пользу Украины.

Вместе с тем, стали известны первые подробности Волкера и Суркова.

На переговорах в Сербии Волкер и Сурков говорили о возможности установления перемирия на Донбассе, передает «Народная Правда».

Волкер отметил, что не существует никаких сомнений в том, что Россия присутствует на Донбассе и управляет военными, которые воюют там против Украины. В то же время Волкер уверен, что переговоры с Сурковым могут помочь прекратить конфликт на востоке Украины.