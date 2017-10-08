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Українське місто може першим в Європі перейти на світлодіодне вуличне освітлення
У наступному році Житомир має намір збільшити кількість вуличних LED- світильників до 8600 і стати першим містом у Європі, яке повністю перейде на світлодіодне зовнішнє освітлення.
Про це повідомляє EcoTown.com.ua з посиланням на запорізьке видання.
Зазначається, що за словами мера обласного центру Сергія Сухомлина, торік Житомир збільшив цифру LED- світильників на вулицях до 5200. "На енергоощадне освітлення ми виділили 18 мільйонів гривень з власного бюджету і скористалися коштами Держфонду регіонального розвитку", - пояснює мер.
"На додачу, в усіх комунальних закладах Житомира запроваджено систему енергомоніторингу", - додає він.
За словами Сергія Сухомлина, сьогодні Житомир лідирує у впровадженні енергоефективних заходів у сферах міського господарства та розвитку відновлюваної енергетики.
Теги: Донбасс, Житомир, энергетика, освещение
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