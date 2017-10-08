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В Украине обнаружили древнее захоронение

08.10.2017 09:12
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В Украине обнаружили древнее захоронение

В небольшом городе Клевань (Ровенская область) археологи занялись реконструкцией Благовещенского католического костела, заброшенного больше века назад, когда обнаружили под алтарем древнее захоронение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Археологи уверены в том, что нашли усыпальницу князя Юрия Чарторыйского, который и был основателем Клеваня. Это предположение подтверждают и письмена о роде, начало которого положено в 17 веке. Богато украшенная гробница добавляет исследователям уверенности.

"Еще видны остатки гроба. Тело перегнивает и кости вперемешку с досками лежат в земле. Видны контуры гроба", - рассказали археологи и отметили, что останки тела отправили на экспертизу. Если уверенность специалистов будет подкреплена научно, костел превратят в туристическую архитектурную достопримечательность.

"Обычно центральная крипта использовалась для захоронения основателей костела или города. В нашем случае это усыпальница князей Чарторыйских, которые основала этот костел", - подчеркнули исследователи.



Теги: Украина, Донбасс, археология, гробница, захоронение
 
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