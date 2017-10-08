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Верховная Рада убрала важный пункт в законе о реинтеграции Донбасса, — Рахманин
В принятом в первом чтении законе № 7163 о реинтеграции Донбасса народные депутаты убрали упоминание не только о Минских соглашениях, но и о резолюции Совета безопасности ООН от 17 февраля 2015 года, которая могла привязать Минск-2 к новому закону.
Об этом в своей статье для ZN.ua пишет известный украинский журналист Сергей Рахманин.
По его словам, Петр Порошенко был вынужден пойти на уступки своим партнерам по коалиции из «Народного фронта», которые потребовали исключить из текста законопроекта № 7163 упоминание Минских соглашений.
«Вначале Банковая выразила готовность заменить ссылку на МС ссылкой на резолюцию Совбеза ООН от 17 февраля 2015-го, где выражалось «одобрение «Комплексу мер по выполнению минских соглашений», принятому и подписанному в Минске 12 февраля 2015 года». Затем отказались и от этого», — отметил журналист.
«Президент нуждался в поддержке партнеров по коалиции, а потому их пожелания учел. Поскольку за три года план выхода из ситуации альтернативный «минскому» власть не придумала, она была обречена вдыхать новую жизнь в закон об «особом статусе», дабы не ссориться с Вашингтоном и Берлином и не давать повода для отмены/смягчения санкций», — пишет Сергей Рахманин.
Журналист считает, что «Порошенко своей основной цели добился — обязательства перед западными партнерами выполнил». «Проект №7164 стал законом, виртуальная жизнь «особого статуса» продлена еще на год. Документ, определяющий специальный порядок местного самоуправления в ОРДЛО, принятый в свое время с нарушением процедуры, неприемлемый по форме и смыслу и, мягко говоря, антиконституционный, был навязан Украине извне. И поскольку за три года план выхода из ситуации альтернативный «минскому» власть не придумала, она была обречена вдыхать новую жизнь в закон об «особом статусе» Дабы не ссориться с Вашингтоном и Берлином и не давать повода для отмены/смягчения санкций», — резюмировал Сергей Рахманин.
Источник: hvylya.net
Теги: Донбасс, закон, текст, Верховная Рада, депутаты
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