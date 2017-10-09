Цеголко: зустріч між Порошенком та Ердоганом перевершила всі очікування

09.10.2017 21:10

Речник президента України Святослав Цеголко на власній сторінці в соціальній мережі повідомив подробиці зустрічі між українським главою держави та його турецьким колегою, - про це інформує видання replyua.net.



Як вже раніше повідомляло наше видання, сьогодні, дев’ятого жовтня 2017 року, до української столиці прибув з офіційним візитом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Як наголошує Цеголко, спочатку планувалось, що глави держав проведуть коротку сорокап’ятихвилинну зустріч. Тим не менш, зустріч перевершила всі прогнози – Порошенко та Ердоган спілкувались протягом трьох годин.



За словами прес-секретаря президента, з Ердоганом прибула чимала делегація, яка планує провести ґрунтовні переговори та підписати дев’ять міждержавних документів. Зокрема, передбачається, що Київ та Анкара підпишуть договір про захист інвестицій та угоду про уникнення подвійного оподаткування. І ці договори будуть не зайвими – цього року Туреччина ввійшла до п’ятірки найбільших торгівельних партнерів нашої держави. Цеголко також нагадує, що Анкара послідовно підтримує територіальну цілісність України на дипломатичному рівні та виступає за введення миротворців на Донбас.