Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ЧП под Калиновкой: саперы нашли почти две тысячи боеприпасов

09.10.2017 13:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЧП под Калиновкой: саперы нашли почти две тысячи боеприпасов

Саперы изъяли более 1,8 тысяч взрывоопасных предметов в ходе разминирования территории после взрывов на военных складах под Калиновкой Винницкой области. Об этом сообщает ГСЧС, передает Корреспондент.

По информации ведомства, по состоянию на утро 9 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается. Пиротехники на наличие взрывоопасных предметов обследовали более 20 тыс. гектаров территории.

"Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности в 5-километровой зоне вокруг арсенала. В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала – 1834 взрывоопасных предмета", – говорится в сообщении.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено около полутора тысяч человек и почти 300 единиц техники.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, боеприпасы, саперы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх