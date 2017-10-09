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ЧП под Калиновкой: саперы нашли почти две тысячи боеприпасов
Саперы изъяли более 1,8 тысяч взрывоопасных предметов в ходе разминирования территории после взрывов на военных складах под Калиновкой Винницкой области. Об этом сообщает ГСЧС, передает Корреспондент.
По информации ведомства, по состоянию на утро 9 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается. Пиротехники на наличие взрывоопасных предметов обследовали более 20 тыс. гектаров территории.
"Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности в 5-километровой зоне вокруг арсенала. В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала – 1834 взрывоопасных предмета", – говорится в сообщении.
К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено около полутора тысяч человек и почти 300 единиц техники.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, боеприпасы, саперы
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