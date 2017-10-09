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Експерт пояснив, чи варто українцям цього року готуватися до підвищення цін на газ
У поточному році громадянам України не варто очікувати, що тарифи на газ зростуть. Як передає replyua.net, таку заяву в інтерв'ю журналістам одного з інтернет-видань розповів колишній член НКРЕУ Андрій Герус. На його переконання, в даний час підстав для здорожчання «блакитного палива» немає.
«Я вважаю, що якби ціна газу мала зрости, вона б вже починала зростати. Річ у тім, що Міністерство паливної енергетики інформує, що у разі застосування цієї формули, європейський газ плюс доставка, то за цією формулою ціна була б такою. Проте її зараз не застосовують. А може, просто не хочуть застосовувати і бояться застосовувати, аби не виникало певних соціальних хвилювань. На мою думку, зараз не йде мова про підвищення, я думаю, що це лише просочилася інформація, щоб було, якби цю формулу застосували? Проте її застосовують. Я думаю, що цього року підвищення не буде», - сказав він. Також Герус заважив, що цю формулу замінять.
Нагадаємо, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості підрахувало, що вартість газу для населення потрібно підвищити на 17,6% - до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів.
Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов
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