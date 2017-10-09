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Гройсман объяснил, как будут начисляться субсидии в новом отопительном сезоне
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, сообщил о том, что те граждане, которые смогли оформить субсидии во время прошлого отопительного сезона, не должны повторно подавать документы, чтобы воспользоваться льготами в новом отопительном сезоне.
Как информирует replyua.net, об этом премьер написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, размер субсидии будет рассчитан автоматически тем домохозяйствам, которым в мае текущего года было переназначено на период 2017-2018 годов. «Никаких документов или справок субсидиантам повторно не нужно подавать или доносить. Программа жилищных субсидий максимально упрощена для людей», - подчеркнул Гройсман.
По его словам, декларации о доходах и заявления заново будут подавать лишь те домохозяйства, у которых произошли изменения в составе семьи, которые арендуют жилье или же хотят получать субсидии на твердое топливо. «Как и в прошлом году, субсидию предоставят всем, кто нуждается в реальной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг», - отметил Гройсман.
Теги: Донбасс, отопление, субсидия, Гройсман
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