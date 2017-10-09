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Группа «Приват» массово выставляет на продажу свои активы
В прямом эфире «Радио Вести» Екатерина Рожкова, занимающая должность заместителя главы Национального банка Украины, сообщила, что национализированному ПриватБанку нужно будет выставить на продажу известный горнолыжный курорт «Буковель», здание, в котором находится офис телеканала «1+1» в Киеве, а также самолеты, принадлежавшие компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), передает replyua.net.
В соответствии с ее информацией, для группы «Приват» эти активы непрофильные, потому она не может гарантировать эффективное управление ими.
«В течение минувшего года в процессе выполнения первого этапа докапитализации часть активов взяли на баланс банка в счет погашения кредитной задолженности. В их числе – «Буковель», объекты недвижимости и самолеты МАУ», - пояснила замглавы правления НБУ. Рожкова утверждает, что после того, как будет дана оценка и после инвентаризации, в банке будет принято решение их продать.
«Буковель» является одним из сложнейших активов, который, фактически, неподконтролен руководству банка. Именно поэтому его нужно продавать. У банка нет ни людей, ни компетенции для управления ими», - отметила Рожкова.
Теги: Донбасс, продажа, ПриватБанк, актив
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