Календарь выходных на Новый год 2018 в Украине

09.10.2017 18:00

Новый год 2018, конечно, еще не скоро, но нам все равно нужно знать, когда же мы будем отдыхать. Ведь планировать отдых на Новый год нужно далеко заранее, ведь найти билеты, забронировать номер в гостинице и многое другое сделать за неделю до самого праздника не получится. Все будет уже давно занято. Поэтому, мы решили рассказать вам, когда же у нас будут выходные на Новый год 2018.

Выходные на Новый год 2018 в Украине

Так вот, выходные на Новый год 2018 у нас продлятся три дня. Конечно, непосредственно в сам день праздника – 31 декабря и 1 января. И отмечаем это знаменательное событие в течение целых трех выходных дней, начиная с предновогодней субботы.

Стоит добавить, что помимо нашего главного праздника в году, можно отметить китайский Новый год 2018, который начинается 16 февраля – именно тогда правительственный пост по восточному гороскопу занимает земляная желтая Собака.

И, конечно, Новый год – это не единственный праздник, из-за которого у нас будут выходные. 7 января вся Украина будет отмечать Рождество Христово. В этом году, этот праздник попадает на воскресенье, поэтому праздничный выходной будет, по законодательству нашей страны, на следующий день, в понедельник. Поэтому, если посчитать, то всего в январе 2018 у нас будет 10 выходных дней.

Выходные на Новый год 2018 у школьников

А вот у школьников будет настоящее счастье, ведь отдыхать они будут целых 17 дней в январе. Ведь новогодние каникулы в 2018 году планируются с субботы 23 декабря 2017 года до вторника, 9 января 2018 года.

Теперь вы знаете календарь выходных дней на Новый год 2018 и можете без проблем планировать свой зимний отдых.

Источник: https://from-ua.com