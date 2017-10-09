Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ

09.10.2017 21:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ

Тому, кто этого не сделал в срок по очень уважительной причине. То есть, потребителям, сэкономившим в отопительный сезон предоставленный ему по субсидии газ, правительство обещало заплатить вознаграждение (стоимость газа до 100 кубов).

Компенсировали и экономным потребителям электроэнергии, но только тем, кто использовал ее для отопления. Таких немного. Для этого человеку до 1 сентября нужно было заполнить заявление в УСЗН и ждать, пока выплатят.

Как большинство граждан и сделало. А кто-то и не успел. Например, в Константиновке таких несколько сотен человек. И они еще могут написать заявления на монетизацию, если документально подтвердят (справка из больницы, к примеру) причину задержки. 

А, вдруг, и, правда, почти по 700 гривень скоро будут давать?



Автор статьи: Татьяна Тихонова, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, деньги, отопление, возврат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх