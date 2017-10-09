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Максакова пояснила мотивы заказчика убийства Вороненкова

09.10.2017 20:51
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Максакова пояснила мотивы заказчика убийства Вороненкова

Вдова бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Мария Максакова рассказала, какими были отношения между убитым и ее бывшим гражданским мужем Владимиром Тюриным

Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов.

«Что касается Тюрина и его личного мотива. Он у него был, но не достаточный для того, чтобы производить такие дерзкие действия на территории другого государства. Да, он ненавидел мою личную жизнь, любую», — пояснила Максакова.

По ее словам, Вороненков «бесил до крайней жути» Тюрина.

«Но этот мотив недостаточен для того, чтобы убивать. Он просто ему был дискомфортен», — сказала Максакова.

Она убеждена, что Вороненкова убили с подачи ФСБ.

Напомним, сегодня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства депутата оказался российский «вор в законе» Владимир Тюрин — бывший муж известной оперной певицы Марии Максаковой, которая была супругой Вороненкова.

Сам Тюрин категорически отрицает свою причастность к убийству. Комментируя заявления Луценко, один из адвокатов Тюрина — Сергей Беляк очернил Украину.

Источник: https://politeka.net  с ссылкой на  112




Теги: Донбасс, убийство, заказник, мотивация
 
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