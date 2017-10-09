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Минэнерго намерено поднять цену на газ почти на 20%

09.10.2017 16:00
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Минэнерго намерено поднять цену на газ почти на 20%

Кабинете министров Украины высказались, что повышение цены на газ просто неприемлемо из-за низкой платежеспособности населения. Именно такой была реакция правительства на расчеты, приведенные Министерством энергетики и угольной промышленности, о чем пишет «Экономическая правда».

Как информирует replyua.net, согласно с расчетами Минэнерго цену на природный газ для украинцев нужно повысить на 17,6 процента, что эквивалентно 8,032 тысячи гривен за одну тысячу метров кубических. 

В сообщении ведомства также отмечается, что согласно с действующей методикой, стоимость на газ необходимо поднять до 5815 гривен за одну тысячу кубометров (без учета НДС). Если же учитывать налоги, наценки поставщиков, а также расходы на транспорт, то конечная цена для украинцев, в том числе и коммунальщиков, будет достигать 8032 гривны. Напомним, что на сегодняшний день тариф достигает 6937 гривны за 1 тыс. кубометров. 

В это же время руководство Кабмина считает, что такая повышенная цена на газ является просто неприемлемой из-за того, что платежеспособность населения Украины находится на гораздо меньшем уровне. 




Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов
 
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