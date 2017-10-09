Главная / Новости / Украина / На Волыни шахтеры перекрыли трассу к таможенному пункту пропуска «Ягодин»
Последние новости раздела
- КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ21:50
- Турция и Украина приняли решение повысить товарооборот – Эрдоган21:35
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- Цеголко: зустріч між Порошенком та Ердоганом перевершила всі очікування21:10
- Максакова пояснила мотивы заказчика убийства Вороненкова20:51
- Одеські активісти хочуть зірвати концерт Бабкіна20:38
- В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"20:10
- Покров Пресвятой Богородицы 2017: что нельзя делать в праздник19:49
- Реинтеграция Донбасса: в законопроект хотят внести два важных пункта19:35
- МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЦЕВ ОРУЖИЕМ ЗАДЕРЖАЛА СБУ19:15
На Волыни шахтеры перекрыли трассу к таможенному пункту пропуска «Ягодин»
09.10.2017 16:15
Шахтеры из города Нововолынск перекрыли движение трассы к таможенному пункту "Ягодин" вблизи села Рымачи Любомльского района. Таким образом они требуют выплатить 4,5 млн грн зарплаты за последние два месяца, передает УНН.
Об акции протеста утром предупреждал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Сейчас сотня шахтеров ходит на пешеходном переходе возле пункта пропуска "Ягодин". Люди требуют встречи с председателем Волынской ОГА Владимиром Гунчиком.
Напомним, ранее волынские шахтеры уже пытались обратить внимание на проблему задолженности путем забастовки. Они отказались спускаться в шахту для добычи угля. В общем, на работу не вышли 1600 горняков.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Волынская область, шахтеры
Читайте также:
- Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление
- Крах гривны отменяется, курс доллара и евро отступает
- Стабильность зависит от МВФ
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"20:10
- Реинтеграция Донбасса: в законопроект хотят внести два важных пункта19:35
- На горе Карачун открыли памятник Героям Небесной Сотни16:55
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке11:47
- ПОКРОВСК: ВОДОКАНАЛ ГОТОВИТ НОВЫЙ ТАРИФ НА ВОДУ11:35
- Боевики устроили в Тельманово охоту на "диверсантов"11:05
- Ситуация в зоне АТО обостряется10:58
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Ученые нашли следы жизни в спектре Сатурна22:30
- Друг Путина заявил о попытке госпереворота22:08
- КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ21:50
- Турция и Украина приняли решение повысить товарооборот – Эрдоган21:35
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- Цеголко: зустріч між Порошенком та Ердоганом перевершила всі очікування21:10
- Максакова пояснила мотивы заказчика убийства Вороненкова20:51
- Одеські активісти хочуть зірвати концерт Бабкіна20:38
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Сокотерапія: як смачно і корисно очистити організм12:30
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- Пять опасных ошибок при приёме лекарств08:57
- Вусики над губою: як їх позбутись08:35
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко
- Кто заплатит за новый газовый тариф: неожиданный прогноз
- Трагедия в «Виктории»: как и почему пытаются посадить 23-летнюю сироту
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!