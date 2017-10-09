Одеські активісти хочуть зірвати концерт Бабкіна

09.10.2017 20:38

За словами низки активістів із Одеси, міський театр музичної комедії повинен повідомити про скасування концерту відомого українського співака Сергія Бабкіна через його відмову визнати Російську Федерацію країною-агресором. Як передає replyua.net, про це на своїй персональній сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив активіст Сергій Нестеренко.



«А зараз цілком серйозно. Після вчорашніх витівок «голуба миру» Бабкіна в Одесі Музкомедія має обов’язково скасувати його концерт 17 жовтня, аби забезпечити спокій у місті, а також з міркувань елементарної поваги до країни. Якщо до того часу Бабкін на відео і на публіці не заявить, що Росія – це агресор та визнає анексію Криму, як його просили до цього, то спроба провести концерт викличе тільки протести. Ні - концертам на крові!»- написав він.



Зазначимо, що після того, як активісти зірвали виступ Сергія Бабкіна у Львові, сам артист звернувся до своїх шанувальників через соціальну мережу. Артист, зокрема, підкреслив, що вважає себе патріотом України, проте має свою думку щодо війни на Донбасі, оскільки у нього є багато знайомих військових експертів, які повідомили, що не все так однозначно.