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Порошенко рассказал, от чего зависит реализация закона по Донбассу
Президент Украины Петр Порошенко уверен, что выполнение закона об особенностях самоуправления в отдельных районах напрямую зависит от выполнения Россией – страной агрессором и оккупантом - предъявленных ей требований. Об этом глава государства написал в воскресенье вечером на своей странице в Facebook, пишет УНИАН.
"Возможность выполнения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах жестко обусловлена рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимам. Прежде всего – требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, выводе военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ", – полагает Петр Порошенко.
При этом репутация Украины, как страны, которая с ответственностью относится к минским договоренностям, позволяет каждый раз продолжать санкции против России, страны-нарушителя соглашений, считает президент.
В свою очередь, санкции в значительной степени сдерживают агрессора.
Ранее сообщалось, что 6 октября Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (реинтеграция Донбасса). Немногим позже депутаты поддержали за основу и в целом президентский законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Новым законом предлагается временно ввести особый порядок местного самоуправления на Донбассе через год после вступления в силу данного документа.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, Порошенко
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