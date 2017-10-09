Рост цена на газ может увеличить количество субсидиантов до 90%

09.10.2017 16:34

В результате возможного подъема цена на «голубое топливо» для жителей Украины, количество украинцев, которые получают субсидии, может вырасти до 90 процентов. Такое сообщение было обнародовано Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в статье на «Европейской правде».



Как информирует replyua.net, по состоянию на сегодняшний день в Украине субсидии получают порядка 60 процентов. В ведомстве имеют переживания, что в результате возможного роста цены на газ их количество может достичь отметки 90 процентов. В министерстве предупреждают: «К примеру, вследствие возможного повышения цены на газ в Тернопольской области количество домохозяйств, которые получают субсидии, повысятся ожидаемо с 89 до 96 процентов».



В результате такого хода событий, Кабинет министров подготовил коррективы в постановление, которые призывают оставить цену на газ для населения Украины на том уровне, которые есть сегодня. Заместитель министра энергетики Украины Игорь Прокопив заявил: «Но так как цена на газ должна быть максимально близкой к той, что на рынке, и такой пункт прописан в меморандуме с Международным валютным фондом, мы должны согласовать все эти вопросы с МВФ».