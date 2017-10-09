- КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ21:50
- Турция и Украина приняли решение повысить товарооборот – Эрдоган21:35
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- Цеголко: зустріч між Порошенком та Ердоганом перевершила всі очікування21:10
- Максакова пояснила мотивы заказчика убийства Вороненкова20:51
- Одеські активісти хочуть зірвати концерт Бабкіна20:38
- В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"20:10
- Покров Пресвятой Богородицы 2017: что нельзя делать в праздник19:49
- Реинтеграция Донбасса: в законопроект хотят внести два важных пункта19:35
- МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЦЕВ ОРУЖИЕМ ЗАДЕРЖАЛА СБУ19:15
Турция и Украина приняли решение повысить товарооборот – Эрдоган
По итогам переговоров турецкий президент заявил, что страны намерены активизировать экономическое сотрудинчество
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Украина и Турция намерены увеличить товарооборот между странами до 10 млрд долл.
"Мы сегодня, принимая во внимание последние события, приняли решение как можно быстрее вывести наш товарооборот на уровень 10 млрд долл.", – сказал он в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в понедельник.
Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что рассчитывает, что Турция войдет в международную группу по деоккупации Крыма.
Также Петр Порошенко заявил, что Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей на востоке Украины, и рассчитывает на поддержку Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.
Ранее сообщалось, что переговоры между президентами Украины и Турции Петра Порошенко и Раджепа Эрдогана продлились больше трех часов. Сегодня будет подписано 9 межгосударственных документов, в т.ч. о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Турция, Эрдоган
- Мнение эксперта: "Союз Украина-Турция – это реально кошмар для Путина"
- Почему пилот-герой Акопов не может быть сепаратистом: раскрыта тайна (фото)
- Скандал на матче "Фенербахче" - "Шахтёр": журналистов заплевали и закидали всякой дрянью (ВИДЕО)
- Футбол на ТВ. Что и где посмотреть?
- Украинцы с 1 июня смогут ездить в Турцию по ID-картам
- Украина увеличила экспорт товаров на 22% – Госстат
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"20:10
- Реинтеграция Донбасса: в законопроект хотят внести два важных пункта19:35
- На горе Карачун открыли памятник Героям Небесной Сотни16:55
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке11:47
- ПОКРОВСК: ВОДОКАНАЛ ГОТОВИТ НОВЫЙ ТАРИФ НА ВОДУ11:35
- Боевики устроили в Тельманово охоту на "диверсантов"11:05
- Ситуация в зоне АТО обостряется10:58
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Ученые нашли следы жизни в спектре Сатурна22:30
- Друг Путина заявил о попытке госпереворота22:08
- КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ21:50
- Турция и Украина приняли решение повысить товарооборот – Эрдоган21:35
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- Цеголко: зустріч між Порошенком та Ердоганом перевершила всі очікування21:10
- Максакова пояснила мотивы заказчика убийства Вороненкова20:51
- Одеські активісти хочуть зірвати концерт Бабкіна20:38
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Сокотерапія: як смачно і корисно очистити організм12:30
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- Пять опасных ошибок при приёме лекарств08:57
- Вусики над губою: як їх позбутись08:35
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко
- Кто заплатит за новый газовый тариф: неожиданный прогноз
- Трагедия в «Виктории»: как и почему пытаются посадить 23-летнюю сироту
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!