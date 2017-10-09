Украина договорилась с Западом о схеме выполнения "Минска" – дипломат

09.10.2017 16:48

Киев смогл объяснить западным союзникам, что нельзя имплементировать Минские соглашения "так, как вздумается Путину"

Украина договорилась с западными партнерами, что Минские договоренности не могут выполняться в интерпретации российской стороны. Об этом 9 октября на пресс-конференции в Киеве заявил юрист-международник, чрезвычайный и полномочный посол Украины, судья Международного уголовного суда (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко.

"В свое время Минские договоренности были приняты в очень сложной ситуации, они сыграли свою положительную роль, хотя, с другой стороны, в них России удалось заложить определенные положения, реализация которых будет подрывать в целом государственность Украины и в целом деятельности Украины как самостоятельного субъекта международного права", – отметил дипломат.

По его словам, при этом Украина смогла объяснить западным союзникам, что нельзя имплементировать Минские соглашения "так, как вздумается Путину".

"Сегодня удалось достичь с нашими западными союзниками понимания и договоренности о том, что Минские договоренности не могут выполняться механически, так как вздумается Путину или российской стороне", – добавил Василенко.

Он заметил, что суть этой договоренности заключается в том, что приоритет отдается реализации положений безопасности Минских договоренностей с целью создания условий для мирного урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и украинского законодательства.

"Что означает приоритетность положений безопасности? Это означает, что сначала должен быть прекращен огонь полностью, затем – выведены все войска агрессора, это как соединения регулярных, так и нерегулярных вооруженных подразделений РФ, то есть и наемники, должно быть выведено вооружение, имеющееся на оккупированных территориях, и наконец – установление контроля украинской властью над всей линией российско-украинской границы, а потом уже можно говорить о каких-то политических аспектах этих договоренностей", – пояснил дипломат.

По его словам, сам документ представляет собой политические, необязывающие Украину соглашения, однако их цель – установление мира на Донбассе, и Украина эту цель преследует.

"Минские договоренности – это политические договоренности, они не накладывают никакких обязанностей на Украину, они не ратифицированы парламентом, это международные политические договоренности исполнительной власти с целью урегулирования ситуации на Донбассе", – подчеркнул Василенко.

При этом дипломат отметил, что Минские соглашения, как и любые подобные документы, подлежат толкованию, причем непременно в строгом соответствии с нормами международного права.

"Для того, чтобы применить любые договоренности, их для начала надо толковать, а толкование любого договора и любых договоренностей необходимо только в соответствии с требованиями международного права, стандартов и национального законодательства взаимодействующих сторон", – заметил Василенко.

Напомним, Владислав Сурков и Курт Волкер тайно встретились 7 октября в Белграде (Сербия). Встреча прошла в закрытом режиме, а обсуждали стороны урегулирование конфликта на Донбассе. Ранее сообщалось, что Волкер оценил перспективы отмены санкций против РФ.

В свою очередь помощник президента РФ заявил, что его переговоры со специальным представителем Госдепартамента США по Украине прошли конструктивно. По его словам, обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли "нормандского формата" и минской контактной группы.

Как известно, 21 августа состоялась первая встреча Суркова и Волкера в Минске. Представители США и России говорили об урегулировании конфликта на Донбассе.

Источник: https://www.segodnya.ua