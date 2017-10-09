Украинка установила два сверхчеловеческих рекорда

09.10.2017 08:46

На первом в Европе чемпионате по подводному нырянию с задержкой дыхания украинка Наталья Жаркова завоевала сразу два золота

Украинская спортcменка показала лучшие результаты, установив сразу два мировых рекорда.

Об этом сообщает Федерация по подводному спорту Украины.

Первый в истории Чемпионат Европы по апноэ (подводное плавание с задержкой дыхания) состоялся в турецком городе Кемер.

Жаркова выиграла две золотые медали. Оба результата стали новыми мировыми рекордами по нырянию с постоянным весом без ласт и в би-ластах.

Без ласт украинка сумела погрузиться на глубину -65 метров, а в би-ластах преодолела расстояние — 85 метров.

Напомним, ранее в Ирландии оригинально пошутили над антирекордом голкипера московского ЦСКА.

Источник: Politeka