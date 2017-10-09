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В центр Киева стягивают Нацгвардию
Есть риск жестоких массовых драк
В центр Киева с самого утра, 9 октября, активно стягивают бойцов Нацгвардии.
Как стало известно,повышенные меры безопасности связаны с футбольным матчем, который пройдет в столице вечером.
Напомним, 9 октября в Киеве состоится заключительный квалификационный футбольный матч Чемпионата мира между национальными сборными командами Украины и Хорватии.
Следить за порядком в центре города и у стадиона будет более четырех тысяч правоохранителей.
Кроме того, сотрудники патрульной полиции обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов на улицах, приближенных к проведению спортивного мероприятия
Также отметим, что в период с 20:45 до 21:45 станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» на выход, а «Площадь Льва Толстого» на вход. На время закрытия поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.
После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, нацгвардия
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