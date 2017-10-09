- КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ21:50
- Турция и Украина приняли решение повысить товарооборот – Эрдоган21:35
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- Цеголко: зустріч між Порошенком та Ердоганом перевершила всі очікування21:10
- Максакова пояснила мотивы заказчика убийства Вороненкова20:51
- Одеські активісти хочуть зірвати концерт Бабкіна20:38
- В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"20:10
- Покров Пресвятой Богородицы 2017: что нельзя делать в праздник19:49
- Реинтеграция Донбасса: в законопроект хотят внести два важных пункта19:35
- МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЦЕВ ОРУЖИЕМ ЗАДЕРЖАЛА СБУ19:15
В ПАСЕ проведут срочные дебаты по украинскому закону об образовании
Украинский вопрос опередил такие темы, как события в Мьянме и референдум в Каталонии
В Парламентской Ассамблее Совета Европы рассмотрят скандальный вопрос по новому закону Украины "Об образовании" на срочных дебатах, сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что изначально перед ПАСЕ стояли три вопроса, из которых нужно было выбрать один – кризис в Мьянме, референдум в Каталонии и украинский закон "Об образовании".
В итоге от первых двух тем в ПАСЕ отказались, а каталонский вопрос сняли, чтоб не накалять конфликт в Испании.
Стоит отметить, что и по украинскому образовательному закону не сразу удалось достичь решения, так как голоса распределились поровну. Те, кто не хотели рассмотрения данного вопроса на сессии ПАСЕ, заявляли, что сначала нужно, чтобы документ прошел оценку Венецианской комиссии.
Но все же украинский вопрос был утвержден, и теперь ПАСЕ рассмотрит проект соответствующей резолюции 12 октября. Пока неизвестно, кто будет назначен докладчиком, от этого во многом зависит тональность документа.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла реформу образования, основой которой является закон "Об образовании". 25 сентября Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
28 сентября документ вступил в силу.
Ранее недовольство образовательным законом высказали Румыния, Молдова, Венгрия, Россия.
28 сентября стало известно, что Министерство иностранных дел Украины направил закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, образование, ПАСЕ
- Чигринскому вручили диплом (ФОТО)
- Новый Закон Украины "Об образовании" - "удар в спину": Венгрия и Румыния намерены бороться с решением Киева вместе - глава МИД Сийятро
- Бюджет Донбасса принят. С дефицитом 125 миллионов
- Президент підписав Закон щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України
- Рада приняла закон о получении высшего образования детьми из зоны АТО
- В школах введут факультатив о "Евро-2012"
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"20:10
- Реинтеграция Донбасса: в законопроект хотят внести два важных пункта19:35
- На горе Карачун открыли памятник Героям Небесной Сотни16:55
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке11:47
- ПОКРОВСК: ВОДОКАНАЛ ГОТОВИТ НОВЫЙ ТАРИФ НА ВОДУ11:35
- Боевики устроили в Тельманово охоту на "диверсантов"11:05
- Ситуация в зоне АТО обостряется10:58
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Ученые нашли следы жизни в спектре Сатурна22:30
- Друг Путина заявил о попытке госпереворота22:08
- КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ21:50
- Турция и Украина приняли решение повысить товарооборот – Эрдоган21:35
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- Цеголко: зустріч між Порошенком та Ердоганом перевершила всі очікування21:10
- Максакова пояснила мотивы заказчика убийства Вороненкова20:51
- Одеські активісти хочуть зірвати концерт Бабкіна20:38
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Сокотерапія: як смачно і корисно очистити організм12:30
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- Пять опасных ошибок при приёме лекарств08:57
- Вусики над губою: як їх позбутись08:35
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко
- Кто заплатит за новый газовый тариф: неожиданный прогноз
- Трагедия в «Виктории»: как и почему пытаются посадить 23-летнюю сироту
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!