- КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ21:50
- Турция и Украина приняли решение повысить товарооборот – Эрдоган21:35
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- Цеголко: зустріч між Порошенком та Ердоганом перевершила всі очікування21:10
- Максакова пояснила мотивы заказчика убийства Вороненкова20:51
- Одеські активісти хочуть зірвати концерт Бабкіна20:38
- В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"20:10
- Покров Пресвятой Богородицы 2017: что нельзя делать в праздник19:49
- Реинтеграция Донбасса: в законопроект хотят внести два важных пункта19:35
- МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЦЕВ ОРУЖИЕМ ЗАДЕРЖАЛА СБУ19:15
Взяток не берем: в Украине появился новый вид бизнеса
Если частные исполнители будут действовать не в рамках закона, нести за это ответственность будут не только они, но и их начальники и заказчики
Об этом Politeka рассказал правозащитник Эдуард Багиров.
Кроме того, Багиров считает, что частные исполнительные фирмы созданы для минимизации коррупционной составляющей. По его словам, это считается видом предпринимательской деятельности, с помощью которой люди элементарно хотят зарабатывать деньги, а, значит, дорожить своей репутацией. По этой же причине частные исполнители будут заниматься крупными взысканиями, а государственные – мелкими.
«Для чего создаются частные компании? Чтобы зарабатывать деньги. Это бизнес, они занимаются бизнесом, они хотят заработать. Чем больше они возьмут у должника, тем больше заработают. От мелкого ты много не заработаешь, суммы должны быть большими. Частный исполнитель – это представитель бизнеса, государство не может регламентировать зарплату частного предпринимателя», — заявил Багиров.
Напомним, ранее сообщалось, на каком основании частные исполнители будут приходить к украинцам.
Также Politeka писала о том, что в Украине начали работу частные исполнители судебных решений. Они будут заниматься взысканием крупных сумм, тогда как государственные исполнители будут взыскать суммы поменьше. Известно, что на сегодняшний день успешно сдали экзамены 100 частных исполнителей, из них 80 приступили уже к работе.
Теги: Донбасс, бизнес, коррупция
- Будущего космонавта из Донбасса пригласили в Звездный городок
- В Славянске малый бизнес устал преодолевать барьеры
- Политолог оценил телефонный разговор Трампа и Порошенко
- "Власти ДНР" показали, как проходит "отжим - национализация" рынков в "республике" (ВИДЕО)
- Эксперт озвучил возможный план Путина по оккупированному Донбассу
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"20:10
- Реинтеграция Донбасса: в законопроект хотят внести два важных пункта19:35
- На горе Карачун открыли памятник Героям Небесной Сотни16:55
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке11:47
- ПОКРОВСК: ВОДОКАНАЛ ГОТОВИТ НОВЫЙ ТАРИФ НА ВОДУ11:35
- Боевики устроили в Тельманово охоту на "диверсантов"11:05
- Ситуация в зоне АТО обостряется10:58
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Ученые нашли следы жизни в спектре Сатурна22:30
- Друг Путина заявил о попытке госпереворота22:08
- КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ21:50
- Турция и Украина приняли решение повысить товарооборот – Эрдоган21:35
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)21:20
- Цеголко: зустріч між Порошенком та Ердоганом перевершила всі очікування21:10
- Максакова пояснила мотивы заказчика убийства Вороненкова20:51
- Одеські активісти хочуть зірвати концерт Бабкіна20:38
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Сокотерапія: як смачно і корисно очистити організм12:30
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- Пять опасных ошибок при приёме лекарств08:57
- Вусики над губою: як їх позбутись08:35
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко
- Кто заплатит за новый газовый тариф: неожиданный прогноз
- Трагедия в «Виктории»: как и почему пытаются посадить 23-летнюю сироту
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!