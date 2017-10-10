ПОЧЕМУ ДОНБАСС МОЖЕТ НЕ УВИДЕТЬ МИРОТВОРЦЕВ

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Миротворческая миссия ООН не будет отправлена на Донбасс до тех пор, пока украинское правительство на официальном уровне не признает этот конфликт войной. Такое предположение высказал «Обозревателю» военный эксперт Олег Жданов, передает zi.dn.ua.
«Сразу скажу, миротворцев не дадут. Это торги и, в принципе, мы не хотим получать миротворцев в данном случае. Почему? Потому, что миротворческий контингент войск ООН дается лишь в случае, когда звучит слово «война», вооруженный конфликт. Наличие этого конфликта определяется комиссией Красного креста. Красный крест приезжает и определяет наличие конфликта, его масштабы, и на основании его выводов вносится предложение в Совбез ООН о количестве и статусе миротворческого контингента», — отметил эксперт.
По словам Жданова, от этого зависят статус и полномочия миротворческого контингента.
«Там есть шесть операций, которые могут проводить войска ООН: принуждение к миру, поддержание мира, разграничение противоборствующих сторон и т. д., соответственно, мандат выписывается на ту или иную операцию. От этого зависят полномочия и порядок действий контингента войск ООН», — добавил он.
При этом эксперт подчеркнул, что с украинской стороны ведутся только разговоры о предоставлении такой миссии.
«Мы ни разу не подали проект резолюции ООН о предоставлении нам миротворческого контингента. О чем мы вообще ведем речь? Посмотрите на РФ, Путин утром делает заявление, вечером в Совбезе ООН лежит проект резолюции. И теперь у нее есть моральное право заявить, что, если мы не будем голосовать за их резолюцию, то они не будут голосовать за нашу», — подытожил Жданов.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, ООН, миссия, Красный Крест, миротворцы
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