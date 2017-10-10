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Рабинович о пенсионной реформе: Власть в очередной раз прогнулась перед МВФ и нанесла удар по пенсионерам! ВИДЕО
Одобренная Верховной Радой Украины пенсионная реформа правительства никоим образом не улучшает жизнь пенсионеров, а делает их заложниками ситуации с Международным валютным фондом, перед которым "прогибаются"власти. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире своей авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина", передает kp.ua.
"Мне стыдно за Гройсмана (премьер-министр Украины Владимир Гройсман, – ред.), за тех людей, которых он благодарил за поддержку пенсионной реформы. Над страной в очередной раз подло и нагло надругались. Все это знают – речь не идет о каком-либо улучшении жизни пенсионеров, их делают заложниками этой системы.
Речь идет об очередном ограблении, власти прогнулись перед МВФ, чтобы еще раз им показать, что мы выполняем свои обещания, взяли под козырек и еще раз нанесли удар по пенсионерам. В результате, вы прекрасно знаете и понимаете, что пенсий, к сожалению, сегодня лишится огромное количество людей, которые не могли в 90-х, 2000-х годах официально трудоустроиться.
Уже подготовлены специальные постановления, по которым этим людям, вообще не получающим пенсии, будет выдаваться социальная помощь в районе 300-500 гривен. Кто на них прожить сможет, я не знаю, но именно это власти готовят для нашей страны", – констатировал политик.
По его словам, самое страшное в пенсионной реформе то, что она противоречит Конституции Украины, сужая существующие права и свободы граждан. "Самое страшное, что произошло – опять надругались над Конституцией. Я хочу напомнить ликующим лицам, что принятие новых законов по Конституции в нашей стране не допускает сужения содержания и объема существующих прав и свобод граждан. Власть же и забирает у них пенсионный возраст, и уменьшает возможности некоторых людей вообще получить пенсии, потому что они не могут оформить документы", – отметил народный депутат.
Вадим Рабинович также подчеркнул, что, согласно новой пенсионной реформе, специальные пенсии будут получать не учителя или врачи, а силовики, очевидно, за то, что "держали свой народ в узде".
"Стыдливо власть рассказывает, что все будут равны. Давайте я расскажу, за какое равенство проголосовали. Вдумайтесь, в этом законе будут специальные пенсии только для полицейских, сотрудников МВД, силовиков. Не для учителей, ни для кого! Конечно, а зачем нам это? Нам это все не нужно. Силовики, видимо, так перестарались, держа свой народ в узде, что теперь им нужны специальные пенсии", – возмутился парламентарий.
Кроме того, по мнению политика, вопиющим является тот факт, что Национальному банку Украины предоставили законное право самостоятельно устанавливать пенсионный возраст для своих сотрудников.
"Хочу еще сказать одну вопиющую вещь. Национальному банку Украины – вот этой шайке Гонтаревой, которая уничтожает национальную валюту – предоставили законное право самостоятельно устанавливать,кто и когда будет выходить на пенсию. Это же государство в государстве получается. Просто надругательство! И нам еще говорят, что это победа. Конечно, победа – победа мракобесия! Победа МВФ вместе с властью над украинским народом.
Я смотрел график соотношения зарплат депутатов к среднему прожиточному минимуму в стране. На первом месте по этой разнице находится Украина. А власти радуются этому. НБУ имеет свои отдельные премии, все силовики получают специальные зарплаты, а народ, как всегда, вынужден с ушей стряхивать лапшу... Но мы это выбрали – и мы это будем терпеть. Но не долго", – резюмировал Вадим Рабинович.
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, пенсионер, МВФ, трудоустройство, Конституция, пенсионная реформа, Верховная Рада
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