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Резолюция ПА НАТО: в Раде увидели предпосылки для вступления Украины в Альянс
На пленарном заседании Парламентской Ассамблеи НАТО в Бухаресте была принята резолюция "Укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе" открывает двери для обретения Украиной членства в Альянсе. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель постоянной делегации в ПА НАТО, депутат Верховной Рады Ирина Фриз, передает apostrophe.ua.
"На пленарном заседании ПА НАТО в Бухаресте была принята резолюция "Укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе" с учетом поправки украинской делегации, предусматривает продолжение стратегического обсуждения с Украиной и Грузией вопросы черноморской безопасности, а также дальнейшего усиления сотрудничества в рамках деятельности НАТО, направленная на укрепление безопасности в регионе и реализации политического решения относительно следующих шагов по имплементации решения Бухарестского саммита 2008 года", - отметила депутат.
"Тогда вопрос предоставления Украине и Грузии Плана действий относительно членства был отложен, но подтверждено, что в долгосрочной перспективе страны смогут стать членами Альянса. Резолюция ПА НАТО де-юре создает основания для того, чтобы мы приступили к избранию алгоритма относительно подготовки вступления в НАТО", - добавила она.
Теги: Украина, Донбасс, Грузия, Бухарест, НАТО, альянс, Верховная Рада
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