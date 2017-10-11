- «Народный фронт» требует от Венгрии «умерить антиукраинские страсти»15:02
- "Укрзализныця" анонсировала горячее питание в ночных поездах14:55
- Нацбанк признал ошибки в инфляционном прогнозе14:19
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Українці отримають більше літніх вихідних13:35
- С России могут снять санкции: в Украине ответили на резолюцию ПАСЕ13:15
- Внимание! Новая подстава для водителей13:00
- Популярного украинского певца не пустили в тур по США12:48
- В Украине появятся «черные списки» футбольных фанатов11:53
- Ну зарплаты же подняли: украинцев шокировали ценами на продукты11:22
Народные избранники решили, что их нелегкий труд недостаточно оценен государством: в Раде зарегистрирован проект постановления о повышении зарплат депутатам и их помощникам
Вопрос о повышении депутатских доходов подняли члены парламентского комитета по регламенту и организации работы ВРУ. Если идея понравится всем прочим нардепам и за нее проголосуют, депутатское жалование вырастит почти в два раза - с нынешних 17 тысяч в месяц (у рядовых парламентариев) до 30 тысяч. Причем, задним числом - с 1 октября, передает dialog.ua с ссылкой на "Українськи новини".
Проект за подписью девяти из десяти членов регламентного комитета зарегистрирован 5 октября. Комитет предлагает установить размер окладов народных депутатов на уровне должностных окладов министров, исходя из размера прожиточного минимума на 1 января этого года - 1544 гривен.
Месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепа предлагают установить на уровне 25 таких же прожиточных минимумов (30 тыс. 880 грн). Согласно приложению, председателю ВРУ предлагают назначить оклад в размере 18 528 грн, первому заместителю - 17 756 грн, заместителю - 16 984 грн. А члену комитета - 15 440 грн. Речь идет об непосредственно об окладах, без учета надбавок и премий.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, ВРУ, зарплата, повышение, Верховная Рада, депутаты
- Виктор Янукович-младший нашёл позитив в ситуации в Украине
- Повышение пенсий под угрозой срыва
- У Верховной Рады - перестрелка, а на заседание явились люди с автоматами
- Рост зарплат в 2017: на что могут рассчитывать украинцы
- Ляшко получает зарплату у Порошенко 2-3 млн. долларов в месяц! — Онищенко. ВИДЕО
- У Ющенко нашли только один способ погасить долги по зарплате
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна19:38
- Боевики на Донбассе заговорили о наступлении и начали преследовать мирное население16:48
- Мониторинговая миссия ОБСЕ передала деньги за воду из "ЛНР" в Украину15:11
- Боевики фурами вывозят украинское зерно с Донбасса в Россию14:51
- «Народный фронт» требует от Венгрии «умерить антиукраинские страсти»15:02
- "Укрзализныця" анонсировала горячее питание в ночных поездах14:55
- Названы пять лучших осенних способов укрепления иммунитета14:48
- Мадрид выдвинул Каталонии два жестких требования14:35
- Нацбанк признал ошибки в инфляционном прогнозе14:19
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Медики поведали об удивительном свойстве корня имбиря13:48
- Українці отримають більше літніх вихідних13:35
- С России могут снять санкции: в Украине ответили на резолюцию ПАСЕ13:15
- Внимание! Новая подстава для водителей13:00
- Названы пять лучших осенних способов укрепления иммунитета14:48
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Медики поведали об удивительном свойстве корня имбиря13:48
- Бути перфекціоністом: чому це шкідливо12:15
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- Одежда, которая разрушают вашу энергетику08:42
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- П'ять способів уникнути електризації волосся08:22
- Предсказания от Ванги по дню рождения08:15
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье
- Покров Пресвятой Богородицы 2017: что нельзя делать в праздник
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!