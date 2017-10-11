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СБУ: В ДНР заказали ряд терактов в Украине

11.10.2017 20:29
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СБУ: В ДНР заказали ряд терактов в Украине

В спецслужбе заявили, что задержали двух украинцев, готовившихся взорвать вокзал в Мариуполе. Сотрудники Службы безопасности предотвратили ряд терактов, которые готовили два украинца по заказу ДНР. Об этом в среду, 11 октября, заявил глава СБУ Василий Грицак во время брифинга в Киеве, передает 112 Украина.

"Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях задержало двоих граждан Украины, которые по заказу МГБ "ДНР" готовили террористический акт в городе Мариуполе", - сказал Грицак, добавив, что кроме Мариуполя злоумышленники должны были совершить ряд терактов по Украине.

По словам руководителя спецслужбы, первой целью террористов был железнодорожный вокзал Мариуполя, где жертвами должны были стать пассажиры поезда сообщением "Мариуполь-Киев".

Как сообщалось, в Желтых Водах Днепропетровской области задержали мужчину, хранившего в квартире арсенал оружия и символику сепаратистов Донбасса.



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, теракт, СБУ, ДНР
 
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