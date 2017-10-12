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Кличко потратит миллион на лампочки
В Киеве наземные переходы оборудуют датчиками сенсорного движения
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
На эту инновацию выделят почти один миллион гривен. Датчиками освещения оснастят 29 наземных пешеходных переходов, которые не оборудованы светофорам.
Столичные власти считают, что так смогут уменьшить количество аварий на таких неосвещенных участках дороги. Об установке постоянного освещения речи пока не шло.
Работы по установке будет проводить КП «Киевгорсвет». На время установки таких датчиков на дорогах может быть ограничено движение.
Точная стоимость работ составляет 997,5 тыс. грн. То есть на оборудование каждого перехода сенсорным освещением выделили 34,4 тыс. грн. В эту смету включены как только оборудование, так и монтажные и проектные работы.
Напомним, что в следующем году бесплатный интернет может исчезнуть из столичного метро.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Киев, Кличко, электроэнергия
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